Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Трамп пообещал американцам вакцину от COVID-19 в ближайшие недели

Трамп пообещал американцам вакцину от COVID-19 в ближайшие недели

Трамп пообещал американцам вакцину от COVID-19 в ближайшие недели

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Вакцина от коронавируса появится в США через несколько недель, пожилые граждане будут прививаться в первую очередь. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

«Мой план для Америки предоставит безопасную вакцину. Она будет у вас через несколько недель. Пожилые будут первыми в очереди на ее получение. И мы сделаем ее доступной для всех бесплатно», — сказал Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде.

Он не упустил случая задеть своего соперника по президентской гонке Джо Байдена. «Если бы у власти был Джо, у вас бы не было вакцины четыре года», — заявил действующий президент США.

Трамп также подтвердил, что не собирается вновь вводить в стране жесткие ограничительные меры из-за пандемии. «Мы поняли эту болезнь, теперь мы открыты для бизнеса», — сказал он.

В сентябре Дональд Трамп обещал, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в октябре, в крайнем случае — в декабре.

Ранее Байден и его напарница по предвыборной кампании, кандидат в вице-президенты США Камала Харрис заявляли, что создание вакцины против COVID-19 не должно становиться политическим вопросом и происходить под давлением властей в ущерб безопасности.

# В мире / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
Еще одна страна открыла границы для украинцев
Еще одна страна открыла границы для украинцев
В Муромском педколледже открываются новые мастерские по компетенции «Социальная сфера»
В Муромском педколледже открываются новые мастерские по компетенции
Правительство России перераспределит субсидии для помощи в создании 3,6 тыс. новых мест в школах
Правительство России перераспределит субсидии для помощи в создании
В Кировской области в 2021 году откроют 80 центров «Точка роста»
В Кировской области в 2021 году откроют 80 центров «Точка роста»
Опрос определил любимые фильмы россиян о работе
Опрос определил любимые фильмы россиян о работе
Шарлиз Терон, Натали Портман, Юлия Высоцкая и другие звезды, которые брились налысо или делали ультракороткие стрижки
Шарлиз Терон, Натали Портман, Юлия Высоцкая и другие звезды, которые
В Кремле дистанцировались от заявлений Кадырова, «менять его не будут»
В Кремле дистанцировались от заявлений Кадырова, «менять его не будут»
Виды корпоративной продукции
Виды корпоративной продукции
МИД прокомментировал обвинения Дании в причастности России к кибератакам
МИД прокомментировал обвинения Дании в причастности России к
В Удмуртии фермер нашел партнера по бизнесу благодаря посту в соцсети
В Удмуртии фермер нашел партнера по бизнесу благодаря посту в соцсети
Захарова напомнила Орбану о преступлениях Венгрии в годы Второй мировой
Захарова напомнила Орбану о преступлениях Венгрии в годы Второй

Топ на сегодня

Арктика не дает покоя. Эксперт раскрыл, как Запад хочет "связать руки" РФ
Арктика не дает покоя. Эксперт раскрыл, как Запад хочет "связать
Директор Каннского фестиваля рассказал о планах на будущий год
Директор Каннского фестиваля рассказал о планах на будущий год
У российских инвесторов криптовалюта уже популярнее золота
У российских инвесторов криптовалюта уже популярнее золота
"Газпром" заявил о рекордных запасах топлива в хранилищах
"Газпром" заявил о рекордных запасах топлива в хранилищах
Пушков рассказал, как Зеленский обманул украинцев
Пушков рассказал, как Зеленский обманул украинцев

Еще по теме

Трамп допустил возможность задержки в создании вакцины
Трамп обозначил сроки появления вакцины от коронавируса
Трамп: У США есть 2 млн доз вакцины от Covid-19, но их еще нужно проверить
Трамп предупредил США о кризисе в случае победы Хиллари Клинтон