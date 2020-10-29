Трамп пообещал американцам вакцину от COVID-19 в ближайшие недели

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Вакцина от коронавируса появится в США через несколько недель, пожилые граждане будут прививаться в первую очередь. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

«Мой план для Америки предоставит безопасную вакцину. Она будет у вас через несколько недель. Пожилые будут первыми в очереди на ее получение. И мы сделаем ее доступной для всех бесплатно», — сказал Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде.

Он не упустил случая задеть своего соперника по президентской гонке Джо Байдена. «Если бы у власти был Джо, у вас бы не было вакцины четыре года», — заявил действующий президент США.

Трамп также подтвердил, что не собирается вновь вводить в стране жесткие ограничительные меры из-за пандемии. «Мы поняли эту болезнь, теперь мы открыты для бизнеса», — сказал он.

В сентябре Дональд Трамп обещал, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в октябре, в крайнем случае — в декабре.

Ранее Байден и его напарница по предвыборной кампании, кандидат в вице-президенты США Камала Харрис заявляли, что создание вакцины против COVID-19 не должно становиться политическим вопросом и происходить под давлением властей в ущерб безопасности.