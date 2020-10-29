У детей, переболевших COVID-19, есть опасность развития бесплодия

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Учёные обеспокоены вопросом, может ли COVID-19 вызвать бесплодие у детей, поэтому одна из перспективных задач — изучить влияние коронавируса на их репродуктивное здоровье. Об этом в пресс-центре МИА «Россия сегодня» рассказал заместитель директора НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«В настоящий момент эти исследования только стартуют, — сообщил Горелов. — Поэтому я не могу дать объективной информации. Для изучения этого вопроса нужны длительные наблюдения. Вероятно, через два-три года мы сможем сделать конкретные выводы».

Кроме того, по словам учёного, специалистам также предстоит оценить, каково психическое и физическое развитие у детей, которые родились у женщин, переболевших COVID-19 во время беременности.