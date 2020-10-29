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У детей, переболевших COVID-19, есть опасность развития бесплодия

У детей, переболевших COVID-19, есть опасность развития бесплодия

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Учёные обеспокоены вопросом, может ли COVID-19 вызвать бесплодие у детей, поэтому одна из перспективных задач — изучить влияние коронавируса на их репродуктивное здоровье. Об этом в пресс-центре МИА «Россия сегодня» рассказал заместитель директора НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«В настоящий момент эти исследования только стартуют, — сообщил Горелов. —  Поэтому я не могу дать объективной информации. Для изучения этого вопроса нужны длительные наблюдения. Вероятно, через два-три года мы сможем сделать конкретные выводы».

Кроме того, по словам учёного, специалистам также предстоит оценить, каково психическое и физическое развитие у детей, которые родились у женщин, переболевших COVID-19 во время беременности.

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По материалам: pnp.ru

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