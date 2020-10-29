У российских инвесторов криптовалюта уже популярнее золота
Криптовалюта в России обогнала по популярности золото. Как свидетельствуют результаты опроса инвесторов, проведенного Международной организацией World Gold Council (WGC) за последние 12 месяцев респонденты чаще инвестировали в криптовалюту, чем в золото — 17% против 16%.
В рамках исследования был проведен опрос, в котором приняли участие 2023 инвестора. 68% опрошенных участников заявили, что «золото рассматривается как эффективное средство сбережения». По данным WGC, инвестиции в криптовалюту занимают пятое место по популярности в России. Самым популярным средством инвестирования остается депозит в банке (74%), сбережения в иностранной валюте (38%) и недвижимость (33%).