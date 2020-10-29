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У российских инвесторов криптовалюта уже популярнее золота

У российских инвесторов криптовалюта уже популярнее золота

Криптовалюта в России обогнала по популярности золото. Как свидетельствуют результаты опроса инвесторов, проведенного Международной организацией World Gold Council (WGC) за последние 12 месяцев респонденты чаще инвестировали в криптовалюту, чем в золото — 17% против 16%.

«Большинство российских инвесторов считают, что золото сохраняет свою стоимость в долгосрочном перспективе и защищает от колебаний валютных курсов и инфляции», — говорится в исследовании WGC. — Но золото начало уступать криптовалютам по популярности».

В рамках исследования был проведен опрос, в котором приняли участие 2023 инвестора. 68% опрошенных участников заявили, что «золото рассматривается как эффективное средство сбережения». По данным WGC, инвестиции в криптовалюту занимают пятое место по популярности в России. Самым популярным средством инвестирования остается депозит в банке (74%), сбережения в иностранной валюте (38%) и недвижимость (33%).

«Криптовалюты выигрывают за счёт своей доступности, так же как и иностранные валюты, которые инвесторы рассматривают в качестве средства сбережений в свете слабости рубля. Оба актива сейчас имеют некоторое преимущество перед золотом при формировании портфеля», ― констатируют аналитики.
# Россия
По материалам: eadaily.com

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