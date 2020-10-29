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В более 20 районах Якутии за два года построили площадки для выполнения нормативов ГТО

В более 20 районах Якутии за два года построили площадки для выполнения нормативов ГТО

В более 20 районах Якутии за два года построили площадки для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Регионального центра тестирования ГТО Республики Саха (Якутия) Александра Брызгалова.  

Площадки установлены в рамках проекта «Спорт – норма жизни», который является одним из направлений нацпроекта «Демография».

«В 2019 и 2020 годах по нацпроекту в Якутии по результатам конкурсного отбора выделено 22 спортивные площадки в 22 районах, в том числе на арктических территориях... Площадки устанавливают в административных центрах районов, они не имеют ограничений по возрасту и доступны для всего населения – и для маленьких, и для старшего поколения», – сказал Брызгалов.

Он отметил, что тренажеры устойчивы к низким температурам, имеют специальное резиновое основание для безопасности.

Президент России Владимир Путин 6 октября 2015 года подписал Федеральный закон «О внесении изменений в ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты РФ».

Закон направлен на реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – программной и нормативной основы физического воспитания населения, устанавливающей государственные требования к уровню его физической подготовленности.

В рамках комплекса ГТО предусматривается сдача спортивных нормативов в 11 возрастных группах, начиная с шести лет.

Нацпроект «Демография» начал реализовываться в 2019 году. Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта, – увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, мотивации на отказ от вредных привычек, а также на регулярные занятия спортом.

# Общество
По материалам: edu.ru

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