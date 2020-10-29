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В чебоксарских школах откроют группы кратковременного пребывания и онлайн-лагеря

В чебоксарских школах откроют группы кратковременного пребывания и онлайн-лагеря

На время осенних каникул в десяти чебоксарских школах откроют группы кратковременного пребывания детей, в 22 школах заработают онлайн-лагеря, сообщает пресс-служба городского департамента образования.

Планируется, что более трех тысяч школьников примут участие в тематических сменах «Юный патриот», «Умники и умницы», «Вектор успеха», «Осенний калейдоскоп», «Будь здоров!».

Учреждения дополнительного образования продолжат работу в онлайн-режиме и организуют для ребят программы различной направленности: Дворец детского творчества проведет онлайн-интенсив «Осенний отрыв» с мастер-классами, онлайн-экскурсиями, квестами, квизами и конкурсами. Также будут организованы занятия юнармейских отделений, а в технопарке «Кванториум» пройдут «Инженерные каникулы».

Для старшеклассников в школах проведут индивидуальные дополнительные занятия по подготовке к ГИА и олимпиадам, вузы организуют уроки в тематических осенних школах, откроют курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.

В рамках проекта «Осенний марафон» состоятся книжные выставки, литературные вечера, экскурсии в музее и мастер-классы.

Мероприятия пройдут с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, подчеркнули в мэрии города.

# Общество
По материалам: edu.ru

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