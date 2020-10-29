В Германию возвращаются коронавирусные ограничения. В стране закрывают бары, рестораны и другие заведения

Алексей Вольцев

Германия экстренно вводит месячный локдаун со 2 ноября в связи с увеличением случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Reuters.В стране планируется закрыть рестораны, спортивные залы, театры, бары и кинотеатры, а также запретить концерты и собрания более 10 человек.Профессиональные спортивные мероприятия будут проводиться только без участия зрителей. Людей попросят не путешествовать по частным причинам, а ночлег в гостиницах будет доступен только для деловых поездок.Магазины, школы и детские сады пока не планируют закрывать.Пакет материальной помощи в размере 10 миллиардов евро будет выплачен компаниям, чьи финансы пострадали во время пандемии. Более мелкие компании, насчитывающие до 50 сотрудников, получат 75% доходов, эквивалентных показателям ноября прошлого года.«Наша система здравоохранения и сегодня может справиться с этой задачей, но при такой скорости распространения инфекций она достигнет предела своих возможностей в течение нескольких недель», — заявила канцлер Германии Ангела Меркель.За эту неделю в Германии был побит антирекорд по новым случаям заболевания коронавирусом с начала пандемии — 14 964 в сутки.