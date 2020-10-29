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В Кировской области в 2021 году откроют 80 центров «Точка роста»

В Кировской области в 2021 году откроют 80 центров «Точка роста»

190 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Минпросвещения России создадут в Кировской области в ближайшие годы, в том числе 80 центров откроют в школах сел и малых городов региона в 2021 году, сообщает ТАСС.

«Немаловажный аспект развития детей – это дополнительное образование, в этом вопросе мы концентрируем свою работу именно на районах области. Так, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, запланировано создать 187 центров «Точка роста» для изучения школьниками программ естественно-научной и технологической направленности. В этом учебном году центры уже созданы в 42 школах, в следующем планируется создать еще в 80 школах», – заявил губернатор региона Игорь Васильев.

Он уточнил, что в Кировской области работают три детских технопарка «Кванториум», где занимаются более 14 тысяч школьников, мобильный технопарк обеспечивает возможность дополнительного образования еще для тысячи детей.

«Мы открыли центр цифрового образования детей «IT-куб» в городе Белая Холуница. В предстоящие два года будет создано еще два подобных центра», – сообщил Игорь Васильев.

Центры образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» создаются в России в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Они формируются как структурные подразделения школ, расположенных в сельской местности и малых городах.

# Общество
По материалам: edu.ru

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