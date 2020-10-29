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В Кремле дистанцировались от заявлений Кадырова, «менять его не будут»

В Кремле дистанцировались от заявлений Кадырова, «менять его не будут»

Высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона и его спор с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым не скажутся на будущем Кадырова на посту главы республики. Такое мнение ИА Newstes выразил ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций. Михаил Нейжмаков.

Реакция Кремля говорит о стремлении дистанцироваться от заявления Кадырова, но не означает скорой замены главы Чечни, заявил Нейжмаков.

Заявления российских губернаторов по внешнеполитической проблематике в последнее десятилетие действительно были скорее исключением, чем правилом, напомнил эксперт. Если такие комментарии имели место, чаще это был ответ на заявления зарубежных политиков и чиновников, касающихся непосредственно возглавляемых этими губернаторами регионов.

Например, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев осенью 2019 года комментировал заявление депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко про «украинскую Кубань». Глава Республики Крым Сергей Аксенов периодически реагирует в своих выступлениях на комментарии зарубежных политиков о статусе полуострова. А губернатор Калининградской области Антон Алиханов уже в нынешнем году реагировал на реплику советника президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайена, что возглавляемый им регион является «кинжалом в сердце Европы». Более редким примером являются комментарии губернаторов, связывающим те или иные события в их регионах с интересами зарубежных держав.

Тем не менее, констатировал Нейжмаков, Рамзан Кадыров «традиционно выделялся на общем фоне, высказываясь по внешнеполитическим темам с заметной периодичностью и часто — в достаточно резкой форме». Среди прецедентов в 2020 году — критика главой Чечни плана Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию («сделки века»). Кадыров тогда назвал эту инициативу «преступлением против всего мусульманского мира». Среди прочего, такие публичные заявления стоит рассматривать в комплексе с весьма активными публичными контактами главы Чечни с партнерами из зарубежных государств, в том числе из стран Аравийского полуострова.

«А поскольку заявления Рамзана Кадырова по внешнеполитическим вопросам в подобной стилистике появляются не впервые, вряд ли нынешний сюжет станет причиной для его отставки. Комментарий Дмитрия Пескова, что „в определении внешней политики страны… ориентироваться надо на линию, которая формируется главой государства“ — скорее всего, обращен в первую очередь к внешней аудитории. Это можно понимать, как стремление дистанцироваться от заявления Кадырова, но само по себе не означает скорой замены главы Чечни», — сказал Нейжмаков.

Кроме того, подчеркнул эксперт, пресс-секретарь президента отметил, что «главы субъектов не могут заниматься внешней политикой, тем более не формируют внешнюю политику, не принимают решений», но вопроса о приемлемости именно комментирования внешнеполитических тем руководителями регионов он все же не коснулся.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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