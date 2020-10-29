В МЧС рассказали, как избежать возгорания электросамоката

Влада Некрасова

Электросамокат важно правильно подготовить к зиме, чтобы он не стал причиной пожара в доме, для этого надо снять с самоката батарею и хранить ее вдали от радиаторов отопления в сухом помещении, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Москве.

Как отметили в главке, в 2017 году был зарегистрирован первый пожар, причиной которого стал загоревшийся электросамокат. За четыре года таких случаев зафиксировано 12. Из-за возгораний самокатов три человека пострадали, один погиб.

"Лучше всего хранить аккумуляторную батарею электросамоката в сухом, в меру отапливаемом помещении (максимальная температура – плюс 25 градусов) с хорошей вентиляцией. Ни в коем случае не размещайте аккумулятор в подсобках и кладовках рядом с легковоспламеняющимися жидкостями… И старайтесь не хранить самокат с неснятым аккумулятором. Случайно нажатая кнопка питания или короткое замыкание могут стать причиной пожара", - рассказали в главке.

Также там отметили, что оставить на зиму аккумулятор стоит в месте, где рядом нет отопительных батарей. На транспортное средство или его части не должны попадать солнечные лучи.

"Если вы все-таки решили, что зима не помеха для прогулок на вашем двухколесном друге, запомните несколько очень простых правил: нельзя заряжать аккумулятор электросамоката вблизи батарей отопления, печей и других источников тепла, а также под солнечными лучами; не рекомендуется ставить устройство на зарядку сразу после окончания зимней прогулки - перезаряд батареи из-за промерзания может привести либо к поломке, либо к пожару", - отметили в ведомстве.

Кроме того, спасатели отметили, что влага и дорожные реагенты тоже плохо влияют на аккумулятор. После поездки нужно тщательно протереть самокат и оставить его на несколько часов в прихожей или коридоре. Также нельзя убирать агрегат в шкаф во избежание образования конденсата. А заряжать батарею стоит только после ее нагревания естественным путем - до комнатной температуры.