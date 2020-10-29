В Минздраве спрогнозировали срок снижения активности коронавируса

Анастасия Иванова

Рост числа заболевших COVID-19 может остановиться через три недели. Об этом РИА Новости рассказал главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.

"Мы ожидаем, что вот этот второй подъем, он не будет очень продолжительным. Да, он будет более длительным, чем первый, потому что в принципе он более масштабный. Но, скорее всего, он не будет дольше 2-4 недель. <...> Наверное, три недели продлится, может быть, будет стабилизация", — рассказал Чуланов РИА Новости.

Собеседник агентства также подчеркнул, что человечество впервые вошло в эпидемический сезон ОРВИ с COVID-19. Пока не известно, как "поведет себя" инфекция, добавил инфекционист.

Кроме того, у коронавируса для сегодняшнего периода значительно более высокий эпидемический потенциал, утверждает Чуланов.