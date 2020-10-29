Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Минздраве спрогнозировали срок снижения активности коронавируса

В Минздраве спрогнозировали срок снижения активности коронавируса

В Минздраве спрогнозировали срок снижения активности коронавируса
Рост числа заболевших COVID-19 может остановиться через три недели. Об этом РИА Новости рассказал главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.

"Мы ожидаем, что вот этот второй подъем, он не будет очень продолжительным. Да, он будет более длительным, чем первый, потому что в принципе он более масштабный. Но, скорее всего, он не будет дольше 2-4 недель. <...> Наверное, три недели продлится, может быть, будет стабилизация", — рассказал Чуланов РИА Новости.

Собеседник агентства также подчеркнул, что человечество впервые вошло в эпидемический сезон ОРВИ с COVID-19. Пока не известно, как "поведет себя" инфекция, добавил инфекционист.


Кроме того, у коронавируса для сегодняшнего периода значительно более высокий эпидемический потенциал, утверждает Чуланов.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Посол России ответил на заявление США про гиперзвуковые ракеты в Европе
Посол России ответил на заявление США про гиперзвуковые ракеты в
Армия обороны Карабаха: Противник прицельно обстрелял города из «Смерчей»
Армия обороны Карабаха: Противник прицельно обстрелял города
В Минздраве спрогнозировали срок снижения активности коронавируса
В Минздраве спрогнозировали срок снижения активности коронавируса
Антитела к COVID-19 могут жить лишь несколько месяцев - ученые
Антитела к COVID-19 могут жить лишь несколько месяцев - ученые
В Ставрополье проходит конкурс «Город глазами детей»
В Ставрополье проходит конкурс «Город глазами детей»
ВДЦ «Океан» отмечает день рождения
ВДЦ «Океан» отмечает день рождения
Добровольческий форум молодежи Северного Кавказа проходит в Приэльбрусье
Добровольческий форум молодежи Северного Кавказа проходит в
Советник Пашиняна: «Россия сыграет ключевую роль»: события ночи 29 октября
Советник Пашиняна: «Россия сыграет ключевую роль»: события ночи
Японский премьер заявил о преемственности в отношениях с Россией
Японский премьер заявил о преемственности в отношениях с Россией
Росстат рассказал о росте цен на сахар, подсолнечное масло и яйца
Росстат рассказал о росте цен на сахар, подсолнечное масло и яйца
5 Знаков Зодиака, которые разбогатеют в ноябре 2020 года
5 Знаков Зодиака, которые разбогатеют в ноябре 2020 года
ФБК напомнили об отсутствии права вмешиваться в выборы в Госдуму
ФБК напомнили об отсутствии права вмешиваться в выборы в Госдуму

Топ на сегодня

Армяне объявили бойкот «Макдональдс» из-за его «поддержки» Азербайджана
Армяне объявили бойкот «Макдональдс» из-за его «поддержки»
Эрдоган предложил Путину вместе участвовать в решении кризиса в Карабахе
Эрдоган предложил Путину вместе участвовать в решении кризиса в
Турция назвала удар по Барде военным преступлением со стороны Еревана
Турция назвала удар по Барде военным преступлением со стороны Еревана
Эксперт оценил вероятность столкновений после выборов в США
Эксперт оценил вероятность столкновений после выборов в США
Путин рассчитывает на достойную реализацию плана по достижению наццелей
Путин рассчитывает на достойную реализацию плана по достижению

Еще по теме

Второй волны Covid-19 в России осенью не будет — инфекционист Минздрава
Главный инфекционист Минздрава назвал сроки наступления второй волны COVID-19
В Минздраве прокомментировали сроки второй волны коронавируса
Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве