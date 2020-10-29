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В Москве школьники 6–11-х классов до 8 ноября продолжат обучение в дистанционном режиме – Собянин

В Москве школьники 6–11-х классов до 8 ноября продолжат обучение в дистанционном режиме – Собянин

Столичные ученики 6–11-х классов в течение следующей недели, с 2 по 8 ноября 2020 года, продолжат обучение в дистанционном режиме, написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

«Во-первых, надо сохранить тенденцию к снижению заболеваемости школьников, а она уменьшилась за последние недели почти в два раза. И, во-вторых, предстоящая рабочая неделя является неполной. Среда, 4 ноября, будет выходным днем. По практике прошлых лет многие родители берут на эту неделю краткий отпуск, чтобы провести время с детьми, например поехать на дачу», – написал мэр.

Глава города подчеркнул, что решение о целесообразности возобновления очного обучения после 8 ноября будет принято в конце следующей недели в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.

# Общество
По материалам: edu.ru

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