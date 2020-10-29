В Москве ведущие эксперты обсудили тенденции цифрового образования

Влада Некрасова

«Цифровое образование – новая реальность», организованной Департаментом образования и науки Москвы, обсудили возможности и перспективы цифрового обучения, сообщает пресс-служба департамента.

Конференция транслировалась в официальной группе департамента в социальной сети «ВКонтакте». Общее число просмотров превысило 1 миллион 200 тысяч.

«Мы должны систематизировать наши приобретения. У детей появилась новое эмоциональное, гуманитарное приобретение. Нет проблемы инструментов, есть проблема иного педагогического дизайна. Как сделать так, чтобы дистанционное не копировало традиционное? Во время дистанционного обучения исчезает традиционный учительский поводок: выйди за дверь – не сдашь ЕГЭ. Выигрывает тот учитель, который этот процесс очеловечивает. На экране видно, если учитель смотрит в шпаргалку. Эти месяцы в дистанционном формате дали намного больше, чем годы профессиональной квалификации. Если мы уже вошли в школу завтрашнего дня и глупо будет это потерять, самое главное – топать по ней целенаправленно и осмысленно», – заявил народный учитель России Ефим Рачевский.

Участники мероприятия отметили, что в процессе введения дистанта в рамках чрезвычайной ситуации большая нагрузка легла на семьи школьников. Но именно в данный момент важна командная работа педагогов, родителей и детей.

«Я вижу школу как присутственное место, социум, где есть персональное общение детей и учителей, есть совместные игры детей и совместный процесс обучения, а не только трансформация знаний из компьютерной железки или чьей-то головы. Это некий процесс становления личности. Другой вопрос: не надо забывать, что дети стали другими. Это объективная реальность. Не стоит дискутировать: было ли наше поколение лучше или хуже. Современные дети вот такие – это просто данность. Поэтому необходимо обеспечить правильную трансформацию инструментов, используемых в процессе обучения, чтобы не потерять детей с точки зрения привлекательности для них процесса получения знаний, привлекательности учебы», – заявил в своем выступлении заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Владимир Макаров.

Научный руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбера Андрей Курпатов, в свою очередь, отметил, что важно формировать системы комбинированного обучения, где будут создаваться навыки командной работы.

«Роль учителя будет неизбежно меняться. Педагог будет меняться в рамках этой цифровой волны. Раньше только учителя были носителями знаний. Мы строили отношения с людьми – носителями знаний. Сейчас этого нет. Сейчас можно зайти в интернет и получить ответ на любой вопрос. Необходимость выстраивать отношения с другими людьми в обществе падает. Поэтому учитель – это не только носитель знаний, это еще и некий психологический коуч. Он дает не просто знания, но и навыки социального взаимодействия, навыки искать новую информацию, применять ее. Педагог должен превратиться в того старшего, с которым ребенок может формировать отношения», – заявил Курпатов.

Модератор конференции, заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Наталия Киселева, подвела итоги мероприятия.

«Учителю перестроить процесс традиционного образования в онлайн достаточно сложно, меняются форматы и принципы. Сейчас мы приходим к тому, что голос учителя, наставника является важнейшим в разработке цифровой дидактики. Школа, которая у нас сейчас зарождается, она уже качественно другая. Нам нужно перестать противопоставлять дистанционное обучение и реальную школу и смотреть, какие есть возможные пути сближения и интеграции, а не делать выбор только в пользу одного или другого», – резюмировала Киселева.