В Муромском педколледже открываются новые мастерские по компетенции «Социальная сфера»

Анастасия Иванова

30 октября в Муромском педагогическом колледже открываются новые мастерские по компетенции «Социальная сфера» в рамках направлений «Дошкольное воспитание», «Преподавание музыки в школе», «Преподавание в начальных классах», «Физическая культура, спорт и фитнес», сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.

На открытие было направлено более 12 миллионов рублей из федерального бюджета, 1,496 миллиона рублей из областного бюджета и 1 миллион рублей из средств колледжа, уточняется в информационном релизе.

Новые направления были созданы в рамках реализации проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

Материально-техническая база для подготовки специалистов теперь отвечает международным стандартам и позволит обучать студентов на высоком уровне в соответствии с требованиями современного рынка труда.

В мастерских также будут проходить курсы повышения квалификации для преподавателей образовательных учреждений Владимирской области и проводиться демонстрационные экзамены по стандартам Worldskills.