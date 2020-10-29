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В Муромском педколледже открываются новые мастерские по компетенции «Социальная сфера»

В Муромском педколледже открываются новые мастерские по компетенции «Социальная сфера»

30 октября в Муромском педагогическом колледже открываются новые мастерские по компетенции «Социальная сфера» в рамках направлений «Дошкольное воспитание», «Преподавание музыки в школе», «Преподавание в начальных классах», «Физическая культура, спорт и фитнес», сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.

На открытие было направлено более 12 миллионов рублей из федерального бюджета, 1,496 миллиона рублей из областного бюджета и 1 миллион рублей из средств колледжа, уточняется в информационном релизе.

Новые направления были созданы в рамках реализации проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

Материально-техническая база для подготовки специалистов теперь отвечает международным стандартам и позволит обучать студентов на высоком уровне в соответствии с требованиями современного рынка труда.

В мастерских также будут проходить курсы повышения квалификации для преподавателей образовательных учреждений Владимирской области и проводиться демонстрационные экзамены по стандартам Worldskills.

# Общество
По материалам: edu.ru

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