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В Ставрополье проходит конкурс «Город глазами детей»

В Ставрополье проходит конкурс «Город глазами детей»

В Ставропольском крае открыт прием работ на конкурс «Город глазами детей», сообщает интернет-портал «Ставропольская правда».

В нем могут принять участие школьники в возрасте от 12 до 18 лет, работы принимаются до 16 ноября по электронной почте [email protected] 

Конкурс проводится по трем номинациям: «Город», «Природа», «Люди». Имена победителей и призеров объявят 30 ноября, кроме того, состоится выставка работ участников.

Организаторы конкурса «Город глазами детей» – комитет образования администрации краевой столицы и Дворец детского творчества.

# Общество
По материалам: edu.ru

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