В Ставрополье проходит конкурс «Город глазами детей»

Анастасия Иванова

В Ставропольском крае открыт прием работ на конкурс «Город глазами детей», сообщает интернет-портал «Ставропольская правда».

В нем могут принять участие школьники в возрасте от 12 до 18 лет, работы принимаются до 16 ноября по электронной почте [email protected]

Конкурс проводится по трем номинациям: «Город», «Природа», «Люди». Имена победителей и призеров объявят 30 ноября, кроме того, состоится выставка работ участников.

Организаторы конкурса «Город глазами детей» – комитет образования администрации краевой столицы и Дворец детского творчества.