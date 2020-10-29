В Ставрополье проходит конкурс «Город глазами детей»
Сегодня, 07:40 Анастасия Иванова
В Ставропольском крае открыт прием работ на конкурс «Город глазами детей», сообщает интернет-портал «Ставропольская правда».
В нем могут принять участие школьники в возрасте от 12 до 18 лет, работы принимаются до 16 ноября по электронной почте [email protected]
Конкурс проводится по трем номинациям: «Город», «Природа», «Люди». Имена победителей и призеров объявят 30 ноября, кроме того, состоится выставка работ участников.
Организаторы конкурса «Город глазами детей» – комитет образования администрации краевой столицы и Дворец детского творчества.
По материалам: edu.ru