В TUI Россия оценили сроки восстановления туристического рынка

Анастасия Иванова

Генеральный директор TUI Россия Тарас Демура в ходе онлайн-конференции поделился прогнозом по восстановлению туристической отрасли. По его мнению, развитие ситуации может пойти по двум сценариям. При этом туризм в России «чувствует себя» лучше, чем в Европе.

ОТРАСЛЬ МОЖЕТ ВОССТАНОВИТЬСЯ В 2022 ГОДУ

По словам главы туроператора TUI Россия Тараса Демуры, которое он высказал в ходе онлайн-конференции «Создание доступного турпродукта по России в синергии бизнеса и власти», состояние туротрасли сейчас всецело зависит от развития ситуации с COVID-19.

По мнению эксперта, если после Нового года вакцины покажут свою эффективность и станут массовыми, то это можно считать оптимистичным сценарием. В этом случае туристический рынок восстановится в 2022 году. «Все шансы на это есть», – считает г-н Демура.

Однако если ситуация затянется, и коронавирус не будет побежден в ближайшие 1-2 года, то «отрасль сильно переформатируется», полагает Тарас Демура.

С РЫНКА МОГУТ УЙТИ МЕЛКИЕ ИГРОКИ

По оценкам эксперта, с рынка уже этой зимой могут уйти несколько игроков. В первую очередь, это мелкие компании, которые не являются уникальными, нишевыми или дифференцированными.

«На рынке произойдет чистка, консолидация и укрупнение, как это всегда происходит в кризис», – говорит Тарас Демура.

Как отмечает глава TUI Россия, новых форматов в туризме, позволяющих быстро реанимировать отрасль и минимизировать убытки, пока не появилось.

«Отрасль во всем мире лежит «на боку». Авиакомпании спасаются тем, что берут кредиты у государства и возвращают часть авиапарка. Крупные туроператоры максимально сокращают расходы. Новые формы туризма, которые при практически полном локдауне могли бы позволить компенсировать убытки, еще не придуманы», – резюмировал он.

По словам г-на Демуры, появляются лишь промежуточные варианты. Например, отели и частный сектор предлагают себя как место для удаленной работы. Такая практика есть и в России.

«Многие подмосковные отели заполнены такого рода клиентами, которые заезжают на 2-3 месяца и работают на удаленке», – рассказал он.

ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВА ВСЕЛЯЕТ ОПТИМИЗМ

По мнению руководителя TUI Россия, ситуация с туризмом в России разительно отличается от той, что наблюдается в Европе. По его словам, правительство РФ не погружает экономику в локдаун, а пытается находить способы безопасного существования людей, избегая остановки всех бизнесов, включая туризм

Кроме того, государство оказывает поддержку туристическому сектору, выделяя субсидии на чартеры и реализуя программу по возврату туристического кешбэка за туры по России. По мнению г-на Демуры, это внушает оптимизм.

«Я с оптимизмом смотрю на те возможности, которые дает пандемия в части развития российского туристического сектора», – отметил он.