В Украине уменьшили штрафы для "евробляхеров"

Алексей Вольцев

Владельцев автомобилей с европейскими номерами будут штрафовать на 8500 грн. на месте, без передачи дела на рассмотрение суда. Об этом в четверг, 29 октября, сообщила юридическая компания Дорожный адвокат.При этом на первый раз автомобиль не изымается. Если этот же автомобиль задержат повторно в течение года, то штраф составит 17 000 грн.В этом случае водитель лишается права управления сроком на один год с платным изъятием авто или без такового.По этой норме штрафы накладывает суд на основании протокола, составленного полицейским на месте остановки. До решения дела в суде автомобиль ставится на штрафплощадку.Как сообщалось, владельцы автомобилей на европейских номерах не могут вывезти их из Украины, поскольку их сразу конфискуют и вручают протокол с уведомлением о дате заседания суда, на котором будет рассмотрен вопрос о назначении штрафа в 170 тыс. грн.