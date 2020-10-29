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В Украине уменьшили штрафы для "евробляхеров"

В Украине уменьшили штрафы для "евробляхеров"
Владельцев автомобилей с европейскими номерами будут штрафовать на 8500 грн. на месте, без передачи дела на рассмотрение суда. Об этом в четверг, 29 октября, сообщила юридическая компания Дорожный адвокат.

При этом на первый раз автомобиль не изымается. Если этот же автомобиль задержат повторно в течение года, то штраф составит 17 000 грн.
В этом случае водитель лишается права управления сроком на один год с платным изъятием авто или без такового.

По этой норме штрафы накладывает суд на основании протокола, составленного полицейским на месте остановки. До решения дела в суде автомобиль ставится на штрафплощадку.
Как сообщалось, владельцы автомобилей на европейских номерах не могут вывезти их из Украины, поскольку их сразу конфискуют и вручают протокол с уведомлением о дате заседания суда, на котором будет рассмотрен вопрос о назначении штрафа в 170 тыс. грн.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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