ВДЦ «Океан» отмечает день рождения

Лидия Мартынова

28 октября Всероссийский детский центр «Океан» отмечает свой день рождения, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

В этот день в 1983 году состоялось открытие первой в истории «Океана» смены: её участникам был вручён символический ключ от дружины «Бригантина».

Сегодня Всероссийский детский центр объединяет дружины «Бригантина» и «Океанская эскадра», дружину-флотилию «Парус» и две дружины, входящие в состав летнего комплекса, – «Тигрёнок» и «Китёнок».

Сейчас в «Океане» проходит четырнадцатидневная смена «Территория креатива», направленная на развитие у ребят «компетенций будущего» и погружение в творческую среду.

В честь праздника состоится конкурс «Океанская жемчужина», на котором самые талантливые участники смены покажут свои творческие номера.

В день рождения «Океана» его побратим, Международный детский центр «Артек», прислал в подарок «Дерево желаний», на котором написано поздравление: «С днём рождения, ВДЦ «Океан»! С любовью, вдохновением и миром, МДЦ «Артек».

Всероссийский детский центр «Океан», находящийся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, расположен в 20 километрах от Владивостока, на берегу Японского моря (бухта Емар). Здесь реализуется порядка 50 тематических программ для детей от 6 до 17 лет. Лагерь работает в круглогодичном режиме.