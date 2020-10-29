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Виды корпоративной продукции

Корпоративная продукция зачастую подразумевает под собой текстиль и какую-то полиграфию, которая частично выполняет функцию маркетингового или рекламного инструмента.

И в данной ситуации речь может идти о том, чтобы заказать у профессиональной компании-подрядчика разработку и быструю печать нужного объема продукции. Зачастую нужны визитки, буклеты, блокноты для записей, каталоги и так далее.

Какие виды корпоративной продукции и почему могут использоваться?

Например, один из самых популярных запросов – это где можно дешево заказать визитки в городе. Стоимость визиток может варьироваться в зависимости от того, на какой бумаге они печатаются, каким тиражем, с каким дизайном и так далее. Обычно компании-подрядчики также могут разработать макет, но эта услуга бесплатная в случае, когда речь идет о реально крупной партии продукции. Также клиент может прийти со своим утвержденным макетом, и ему напечатают то, что он хотел. Некоторые виды прочей корпоративной печатной продукции, которую обычно можно легко и просто заказать:

  1. Календари. Сегодня печать календарей является ежегодной традицией для многих компаний. Печатную продукцию данного типа можно с легкостью распространять как среди сотрудников, так и среди партнеров, инвесторов, клиентов и заказчиков, поставщиков.
  2. Листовки и брошюры. В данном случае речь идет о том, чтобы была возможность быстр, буквально за 5-7 секунд рассказать клиенту о своем предложении. Например, такие виды печатной продукции могут привлекать огромные потоки трафика в салоны красоты, общепит и так далее.
  3. Каталоги. Если у компании есть, что предложить корпоративным клиентам и оптовым покупателям, однозначно можно рассматривать вариант продвижения через каталоги. И потому здесь важно понимать, что каталоги – это отличный способ продвижения в корпоративном мире. Хороший каталог или бренд-бук, маркетинг-кит будет сам продавать продукцию компании.

Важно понимать, что помимо печатной продукции, есть также и текстильная промышленность. Например, заказывают полотенца, халаты, салфетки с вышивкой. Берут толстовки и бейсболки, делают на них вышитые лого. Такие варианты также могут сработать, но здесь важно понимать, а что именно выгоднее всего для компании. Производство любых видов сувенирной и рекламной продукции стоит денег. А потому крайне важно знать, для чего именно, в каких целях делается продукция, кто ее потребитель, будет ли сувенирный свитшот или новый календарь пылиться в ящике, или же им будут активно пользоваться, распространяя тем самым молву о бренде.

# Бизнес

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