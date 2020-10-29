Воевавший за Донбасс латвиец Бенес Айо получил убежище в России
Ополченец Донецкой народной республики Бенес Айо сообщил, что получил временное убежище в России, пишет «Sputnik Латвия».
Латвийский гражданин Айо поблагодарил российские власти за то, что они не экстрадировали его «ни в этнократическую Латвию, ни в бандеровскую Украину», а предоставили право легально жить в России и заниматься политической деятельностью.
Он отметил, что благодаря изменениям в российском законодательстве в сфере миграции он может подать заявление на вступление в гражданство РФ без обращений об отказе от уже имеющегося.
Также Айо поблагодарил юристов и товарищей из «Другой России», компартии ДНР и КПРФ, которые оказывали ему помощь.
Против Бенеса Айо, который получил паспорт самопровозглашенной Донецкой народной республики, в Латвии возбуждены два уголовных дела. Одно, давнее — за «призыв к свержению государственной власти». Второе, более свежее — за «незаконное участие в боевых действиях за пределами Латвии». Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы.
В ноябре 2019 года Латвия объявила Айо в розыск. В феврале 2020 года Айо, находившийся в Архангельской области, был задержан полицией как лицо, находящееся в международном розыске.
Бенес Айо после освобождения отправился в Москву для легализации на территории России и получения политического убежища.