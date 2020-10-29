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Воевавший за Донбасс латвиец Бенес Айо получил убежище в России

Воевавший за Донбасс латвиец Бенес Айо получил убежище в России

Ополченец Донецкой народной республики Бенес Айо сообщил, что получил временное убежище в России, пишет «Sputnik Латвия».

Латвийский гражданин Айо поблагодарил российские власти за то, что они не экстрадировали его «ни в этнократическую Латвию, ни в бандеровскую Украину», а предоставили право легально жить в России и заниматься политической деятельностью.

Он отметил, что благодаря изменениям в российском законодательстве в сфере миграции он может подать заявление на вступление в гражданство РФ без обращений об отказе от уже имеющегося.

«Для меня это очень кстати, ибо когда я получу российское подданство, я смогу сохранить также паспорта ДНР и Латвии. Это весьма важные политические инструменты, благодаря которым я смогу более активно действовать сразу же в нескольких точках на постсоветском пространстве. В частности, в Латвии я поддерживаю знаменитую партию ЗаПЧЕЛ (прежнее название „Русского союза Латвии“ — ИА Newstes), которая борется за русские школы, права трудящихся и за предоставление гражданства всем постоянным жителям Латвии. А в Донецкой народной республике я являюсь членом компартии ДНР, которая представляет собой подразделение КПРФ в Донбассе», — пояснил Айо.

Также Айо поблагодарил юристов и товарищей из «Другой России», компартии ДНР и КПРФ, которые оказывали ему помощь.

Против Бенеса Айо, который получил паспорт самопровозглашенной Донецкой народной республики, в Латвии возбуждены два уголовных дела. Одно, давнее — за «призыв к свержению государственной власти». Второе, более свежее — за «незаконное участие в боевых действиях за пределами Латвии». Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы.

В ноябре 2019 года Латвия объявила Айо в розыск. В феврале 2020 года Айо, находившийся в Архангельской области, был задержан полицией как лицо, находящееся в международном розыске.

«Однако после изучения представленного латвийской стороной ходатайства представителям прокуратуры Ленского района Архангельской области не представилось возможным сделать вывод о наказуемости инкриминируемых мне, Айо Б.Х., деяний по российскому законодательству, в связи с чем я не мог быть заключен под стражу с целью экстрадиции, и был освобожден», — пояснил сам ополченец.

Бенес Айо после освобождения отправился в Москву для легализации на территории России и получения политического убежища.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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