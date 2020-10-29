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Возмещать ущерб по договорам страхования смогут дистанционно

Возмещать ущерб по договорам страхования смогут дистанционно

На пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию планируется рассмотреть в первом чтении законопроект, позволяющий страховщикам дистанционно возмещать ущерб по договорам страхования.

Как полагают авторы — депутаты Госдумы во главе с председателем Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, принятие поправок создаст условия для повышения проникновения страховых услуг и усиления реальной страховой защиты наиболее незащищенных слоев населения, лиц, проживающих в отдаленных населенных пунктах. А также будет способствовать массовому повышению компетенции российских страховщиков по полностью электронному взаимодействию с клиентом.

Исключается обязанность потерпевшего предоставлять документы о страховом возмещении только в бумажном виде — потерпевший наделяется правом обмениваться необходимыми документами и информацией в электронной форме, в том числе с использованием портала Госуслуги. При направлении материалов в рамках ОСАГО осмотр транспортного средства страховщиком допускается путём обмена с потерпевшим фото- и видеоматериалами с использованием мобильного приложения «Помощник ОСАГО». Органы исполнительной власти РФ, ЦБ, организации и граждане, согласно документу, обязаны безвозмездно предоставлять страховщикам по их запросам информацию, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности и которая связана со страховыми случаями по ряду договоров страхования. Речь идёт о договорах, которые вносятся в единую автоматизированную систему.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.

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По материалам: pnp.ru

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