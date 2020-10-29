Все лунные и солнечные затмения 2021 года

Вадим Карасев

Солнечные и лунные затмения — одни из самых опасных и непредсказуемых дней в году. Астрологи поделились информацией о том, когда в 2021 году произойдут затмения и чем они будут опасны.

Всего в 2021 году будет четыре затмения — два солнечных и два лунных. В такие дни необходимо пользоваться талисманами на удачу и держаться поближе к добрым людям. Также очень важно не менять планы в последнюю минуту.

Солнечные затмения 2021 года

10 июня. Это будет кольцеобразное солнечное затмение, то есть, Луна полностью войдет в солнечный диск, но не перекроет Солнце из-за большого отдаления от Земли. Этот день окажется довольно неприятным, поскольку считается, что при кольцеобразном затмении Солнца любые благоприятные события могут обернуться большим провалом и огромными проблемами. Нужно держать ухо востро и смотреть в оба. Луна будет в этот день вместе с Солнцем в Знаке Близнецов. Это значит, что первое солнечное затмение в 2021 году затронет сферы общения, дружбы и любви. Стоит быть внимательнее с обещаниями. Не нужно давить на людей и давать им повод сомневаться в себе. 10 июня будет опасно заводить новые знакомства.

4 декабря. Это будет полное солнечное затмение, которому суждено пройти в Знаке Стрельца. Во время полного затмения в жизни людей и человечества в целом происходят незаметные, но невероятно важные изменения. Астрологи рекомендуют в такие дни не рисковать и проявлять больше осторожности. Полное затмение Солнца в Стрельце затронет сферу бизнеса и финансов. В этот день недоброжелатели начнут строить козни, распускать сплетни. Эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно рекомендуют не отправляться в этот день в дальние поездки. Это будет суббота, поэтому по возможности лучше побыть дома, пообщаться с кем-то в социальных сетях и отложить на потом покупки. Не стоит в полное затмение думать о прошлом или будущем. Лучше сфокусироваться на текущем моменте.

Лунные затмения 2021 года

26 мая. В конце весны нас ожидает полное лунное затмение. Луна в этот день окажется в Знаке Стрельца, а это значит, что эмоции и чувства людей во многом станут наигранными. Это будет день обмана, ссор и скандалов. Самое плохое, что придется отвечать провокаторам и врагам, чтобы показать им, что они не на того напали. Если это будут незнакомые люди, то астрологи советуют не тратить на них нервы и энергию. Старайтесь быть осторожнее 26 мая, потому что это будет время расцвета манипуляторов, энергетических вампиров. Эксперты не рекомендуют начинать новые дела в этот день, поскольку можно будет столкнуться с мощным противостоянием.

19 ноября. Из всех затмений 2021 года это будет самым безобидным, однако 19 ноября все равно можно смело отнести к неблагоприятным дням. Это частное затмение Луны в Знаке Тельца. Люди в этот день станут более агрессивными, неуступчивыми. Лучше ни с кем не спорить, не наживать себе врагов. Астрологи рекомендуют в день затмения либо прямо перед ним провести уборку в доме, чтобы выгнать все самое худшее. Это поможет провести день как обычно, без неурядиц и проблем. Скоропалительные решения тоже могут быть опасными.