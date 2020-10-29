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За неделю количество школ на карантине сократилось более чем в три раза

За неделю количество школ на карантине сократилось более чем в три раза

За минувшую неделю количество школ, закрытых на карантин, сократилось более чем в три раза: 19 октября карантин сохранялся в 126 школах в 36 регионах, а по состоянию на 27 октября – закрыто 39 образовательных учреждений в 16 регионах. Таким образом, из карантина вышли 20 субъектов РФ, а процент закрытых школ в России составляет всего 0,1% от общего числа.

В ряде регионов в школах завершились плановые календарные каникулы. В их числе, например, образовательные учреждения Сахалина и Курил: 26 октября к очным занятиям приступили все учащиеся с 1-го по 8-е классы, ранее на занятия в школы вернулись ученики 9, 10 и 11 классов.

«Уроки проходят при соблюдении санитарных мероприятий. В образовательных учреждениях соблюдается масочный режим, используются рециркуляторы, санитайзеры. В школах организовали разведение входов, составили соответствующим образом расписание уроков, время для перемен, график питания учащихся», – отметила министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.

На плановых каникулах сейчас находятся школы 27 регионов. Неделю назад вновь приступили к занятиям младшие классы московских школ, в которых также сохраняются меры по защите здоровья, рекомендованные Роспотребнадзором.

# Общество
По материалам: edu.ru

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