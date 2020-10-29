Захарова напомнила Орбану о преступлениях Венгрии в годы Второй мировой

Лидия Мартынова

Заявления венгерского премьер-министра Виктора Орбана о роли Красной Армии в годы Второй мировой войны грубо извращают историческую правду, именно Венгрия при диктаторе Миклоше Хорти в те годы была союзником Гитлера и "отметилась" массовыми преступлениями на оккупированных территориях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, ранее Орбан в ходе выступления на площади Сабадшаг в Будапеште назвал находящийся там монумент, установленный в память о 80 тысячах красноармейцев, погибших при освобождении венгерской столицы, "памятником советской оккупации".