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Захарова напомнила Орбану о преступлениях Венгрии в годы Второй мировой

Захарова напомнила Орбану о преступлениях Венгрии в годы Второй мировой
Заявления венгерского премьер-министра Виктора Орбана о роли Красной Армии в годы Второй мировой войны грубо извращают историческую правду, именно Венгрия при диктаторе Миклоше Хорти в те годы была союзником Гитлера и "отметилась" массовыми преступлениями на оккупированных территориях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, ранее Орбан в ходе выступления на площади Сабадшаг в Будапеште назвал находящийся там монумент, установленный в память о 80 тысячах красноармейцев, погибших при освобождении венгерской столицы, "памятником советской оккупации".

# Россия
По материалам: ria.ru

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