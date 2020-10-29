«Зенит» уступил «Боруссии» в матче Лиги чемпионов

Влада Некрасова

Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга на выезде проиграл дортмундской «Боруссии» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча закончилась со счётом 2:0, сообщает телеканал «360».

Первый гол во встрече был забит лишь на 78-й минуте с пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал нападающий «Боруссии» Джейдон Санчо. Второй гол в ворота сине-бело-голубых на 90-й минуте забил Эрлинг Холанд.

Это поражение стало вторым для «Зенита», для «Боруссии» — это первая победа. Петербуржцы занимают последнее место в группе F с нулём очков. У «Боруссии» — третье место и три очка.