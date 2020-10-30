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Бельгия ввела жесткий карантин из-за коронавируса

Бельгия ввела жесткий карантин из-за коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Власти Бельгии ввели жесткий карантин в стране: закрываются все магазины, кроме продуктовых и тех, у кого есть доставка, а школьные каникулы продлеваются до середины ноября. Об этом заявил премьер-министр страны Александер Де Кроо, передает ТАСС.

«Все неосновные магазины закрываются, за исключением тех, которые имеют службы доставки, должны прекратить работу парикмахерские, школьные каникулы продлеваются до 16 ноября, удаленная работа отныне обязательна везде, где это возможно», — сказал премьер.

Также запрещается принимать в закрытых помещениях больше одного гостя на семью, на открытом воздухе — не более четырех человек. На похоронах смогут присутствовать не более 15 человек. Жителям рекомендовано не ездить за границу.

Кроме того, Бельгия из-за переполненных больниц начала отправлять коронавирусных больных за границу. «Из больниц Льежа нам сегодня уже пришлось перевезти четырех пациентов в Германию из-за нехватки мест», — сообщил глава Минздрава королевства Франк Ванденбрук.

Власти также начали мобилизацию всех граждан с медицинским образованием — студентов, пенсионеров и преподавателей — для борьбы с пандемией. Новые меры будут действовать до середины декабря. В настоящее время в стране уже закрыты все заведения общепита, действует комендантский час, введен масочный режим.

28 октября о введении карантина заявили власти Франции и Германии. Решения были приняты на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

Ранее ВОЗ заявила, что 30 октября было выявлено рекордное число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом по всему миру — 505 756.

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По материалам: pnp.ru

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