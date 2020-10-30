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Четыре площадки оборудовали по стандартам WorldSkills в Амурском педагогическом колледже в Благовещенске

Четыре площадки оборудовали по стандартам WorldSkills в Амурском педагогическом колледже в Благовещенске

Четыре площадки оборудовали по мировым стандартам WorldSkills в Амурском педагогическом колледже в Благовещенске, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство образования и науки Амурской области.

«На федеральные средства закуплены компьютерное оборудование, инвентарь, способствующий развитию детей, интерактивная система, мобильный планетарий и многое другое. Учреждение получило свыше 12 миллионов рублей», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Площадки открыты по направлениям «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Коррекционная педагогика в начальном образовании» и «Физическая культура, спорт и фитнес».

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, созданное с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году.

# Общество
По материалам: edu.ru

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