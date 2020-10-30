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Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 45 миллионов

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 45 миллионов
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 45 миллионов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.

Отмечается, что по последним данным, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 45 018 354. Скончались 1 181 027 пациентов с COVID-19.

Университет суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.


радио Sputnik, в Роспотребнадзоре назвали возможное число заболеваний на пике COVID-19.
# В мире
По материалам: ria.ru

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