Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 45 миллионов
Сегодня, 08:50 Влада Некрасова
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 45 миллионов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.
Отмечается, что по последним данным, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 45 018 354. Скончались 1 181 027 пациентов с COVID-19.
Университет суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
радио Sputnik, в Роспотребнадзоре назвали возможное число заболеваний на пике COVID-19.
По материалам: ria.ru