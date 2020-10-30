Дело о геноциде: в Псковской области найдены останки 188 человек

Лидия Мартынова

В Псковской области в рамках расследования дела о геноциде в концлагере Моглино обнаружены останки 188 человек, в том числе детей. Раскопки завершены, сообщает Следственный комитет России.

«В ходе расследования проведено 10 раскопок, в результате которых извлечены останки 188 человек, в том числе на 10-м раскопе в поселке Глоты почти половина из 73 обнаруженных останков принадлежит детям. В настоящее время по всем извлеченным останкам проводятся судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, найдено много артефактов, свидетельствующих о том, что расстреляно было именно гражданское население», — говорится в сообщении.

Концлагерь Моглино действовал в Псковской области с 1941 по 1944 годы. По данным из архивов, в годы фашистской оккупации в Моглинском концлагере было уничтожено более 3 тыс. советских граждан. При этом массовые расстрелы производились не только в окрестностях самого лагеря, но и в районе поселка Глоты и деревни Андрохово.

«Работа, направленная на фиксацию и расследование преступлений, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны в отношении мирного населения, будет продолжена», — информирует СК.

Как сообщало ИА Newstes , раскопки в Псковской области велись с июня. Возбуждено уголовное дело по статье 357 Уголовного кодекса России (геноцид).