Дело о геноциде: в Псковской области найдены останки 188 человек
В Псковской области в рамках расследования дела о геноциде в концлагере Моглино обнаружены останки 188 человек, в том числе детей. Раскопки завершены, сообщает Следственный комитет России.
Концлагерь Моглино действовал в Псковской области с 1941 по 1944 годы. По данным из архивов, в годы фашистской оккупации в Моглинском концлагере было уничтожено более 3 тыс. советских граждан. При этом массовые расстрелы производились не только в окрестностях самого лагеря, но и в районе поселка Глоты и деревни Андрохово.
Как сообщало ИА Newstes , раскопки в Псковской области велись с июня. Возбуждено уголовное дело по статье 357 Уголовного кодекса России (геноцид).