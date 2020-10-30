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Депутат Мособлдумы 6 созыва Дмитрий Голубков – краткая биография

Родился Дмитрий Аркадьевич Голубков 9 апреля 1972 года в Москве. За свою длительную карьеру успел побывать главой легендарного баскетбольного клуба «Химки» и занимал ведущую роль управленца в «Мособгазе».

Высшее образование получил в МАИ, где обучался на специальности по испытанию летательных аппаратов. Получив свой первый диплом, Дмитрий Голубков не остановился и уже в 2002 успешно защитил дипломную работу в сфере менеджмента организаций. Третий диплом уже имеет более узконаправленное направление – «Менеджер нефтегазового предприятия», который Голубков защитил относительно недавно, в 2013 году. Среди дополнительных навыков стоит отметить степень MBA/IDM, которую будущий успешный руководитель получил в Швейцарии.

Карьерный рост

Старт карьеры пришелся на 2000-е годы, когда голубков начал свой трудовой путь на крупнейшем заводе по производству минеральных удобрений – ГК «Акрон». Проработав на предприятии довольной длительный срок, уже в 2006 его назначают на должность Вице-президента по вопросам внешней экономики. Именно тогда он смог проявить все свои организаторские способности, успешно наладив деловые контакты с Китайской Народной Республикой. И это не просто слова – подтверждением тому являются почетные звания города Линьи, которые были присвоены Дмитрию Голубкову в 2007 и 2008 годах.

Спустя несколько лет успешный экономист занимает руководящую должность в самом большом газораспределительном предприятии страны – «Мособлгаз». Здесь он проработал чуть более восьми лет, реализовал множество успешных проектов, реформировал управление ГТС Подмосковья и провел программу по полноценному цифровому оснащению всего предприятия. Благодаря его успешной работе сроки газификации удалось увеличить практически в три раза.

В настоящее время Дмитрий Аркадьевич Голубков занимает должность в совете директоров «Мособлгаза» и одновременно является депутатом Мособлдумы 6 созыва (с 2020 года).

Семейное положение

Успешный управленец и бывший бизнесмен женат. Любящий отец воспитывает двоих детей. Личную жизнь старается не афишировать, предпочитая отдавать все свои силы работе.

Больше информации о депутате Мособлдумы 6 созыва Дмитрие Аркадьевиче Голубкове вы сможете прочитать на страницах информационного портала «Биограф» по адресу biographe.ru.

# Бизнес

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