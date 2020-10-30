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Для искушенных и оригинальных: самые необычные отели Доминиканы

Для искушенных и оригинальных: самые необычные отели Доминиканы

В Доминикане уже возобновили работу более 30% популярных отелей и их количество увеличивается с каждым днем. «Вестник АТОР» собрал для вас самые необычные варианты размещения в Доминикане: отели, способные не только заворожить исключительной гармонией дизайна, но и подарить неизведанные эмоции.

Эксперты российского туррынка верят: совсем скоро туристы смогут вновь отправиться на курорты Доминиканы. Если вы решили сразу после возобновления авиасообщения с Доминиканской Республикой отправиться туда в отпуск, то вы обязательно должны знать, что, кроме неподражаемого пляжного отдыха, в этой стране вас ждет  еще много интересного – невероятное многообразие ландшафтов, включая песчаные дюны, густые джунгли, горы, реки и водопады.

Размещение в отеле тоже может выходить за рамки стандартных представлений о комфорте. Одним словом, если вы хотите получить от отеля что-то большее, чем просто приятный интерьер, красивый вид и отличный сервис, тогда наша подборка для вас.

Совместно с офисом по туризму Доминиканской Республики в России подготовили ТОП-лист отелей, способных  удивить даже самого взыскательного «туриста-ловца впечатлений». Здесь и дизайнерские отели, и эко-варианты, вдохновленные духом странствий, и старинные особняки, отдых в которых запомнится на всю жизнь.


ЕДИНЕНИЕ С ПРИРОДОЙ В ОТЕЛЕ DOMINICAN TREE HOUSE VILLAGE

Ищете в Доминикане отель, спрятанный от людских глаз и дарящий ощущения роскошного уюта и неземного спокойствия? Хотите совмещать безмятежный отдых с острыми ощущениями? Нет сомнений – отель Dominican Tree House Village в районе Эль-Валье на райском полуострове Самана – для вас.

Прежде чем продолжить, напомним, что полуостров Самана, расположенный на севере Доминиканской Республики, считается не только одним из красивейших мест в Доминикане, но и в мире. Здесь пляжи с мелким белым песком, бирюзовая вода и огромные массивы нетронутой природы.

Dominican Tree House Village представляет собой самый настоящий городок на деревьях. Гости размещаются в домиках, соединенных между собой канатными мостами, которые играют роль тропинок в настоящих джунглях. «Отдых тут дарит незабываемые мгновения»: так описывают свои эмоции туристы, которые уже отдыхали в отеле.

Отметим, что этот отель, при всей своей нестандартности, работает в любимом россиянами формате «все включено».


СЛУШАТЬ И ЧУВСТВОВАТЬ МОРЕ В ОТЕЛЕ ECO DEL MAR

Если вы боитесь высоты, а ощутить первозданность природы хочется, отправляйтесь в палаточный отель Eco del Mar, или «эхо моря». Фирменной чертой отеля является прекрасный вид на Карибское море и окружающую природу.

Это одно из лучших мест для романтического отдыха и наблюдения за красотой природы вдали от городской суеты.

Отель расположен прямо на берегу Карибского моря, на нетронутом пляже Ла-Куэва, который является отправной точкой к знаменитой бухте орлов Баия-де-лас-Агилас на охраняемой территории Национального парка Харагуа.

Предвосхищая вопросы, спешим успокоить: Eco del Mar – максимально комфортный «палаточный лагерь» с душем, ванными комнатами, пляжным баром, четырьмя люксами, невероятными закатами и звездными ночами.


ОЩУТИТЬ ДУХ ПРОШЛЫХ ЭПОХ В ОТЕЛЯХ САНТО-ДОМИНГО

Помимо природы хотели бы  уловить ритм городов Латинской Америки, а, может быть, отправиться в их прошлое? Советуем вам присмотреться к отелям Санто-Доминго, расположенным в зданиях XVI века. В столице Доминиканы, первом колониальном городе Нового Света, таких зданий сохранилось достаточно много.

Целую гамму впечатлений получают туристы, которые останавливаются в отелях из коллекции особняков колониальной эпохи Casas XVI.

Отели входят в объединение Small Luxury Hotels of the World и являются частью уникальной архитектуры Санто-Доминго, предлагая гостям размещение  класса «люкс» и эксклюзивное обслуживание. У каждого отеля своя собственная атмосфера и тематика оформления.

Обратите внимание на отель Casa de los Mapas (Дом карт). Там хранятся древние карты острова Эспаньола времен прибытия испанцев в Новый Свет.

Casa del Arbol (Дом дерева) украшен всевозможными аллюзиями к ананасовой пальме - символу гостеприимства.  В интерьере дома преобладает резная мебель и зоны, утопающие в тропической зелени. Доминиканская культура здесь также представлена работами местных художников.

Casa Macoris (Дом Макорис, или племени таино) отличает современный тон элегантности, приспособленной к нашему времени.

Атмосфера Casa del Disenador (Дом дизайнера) переносит в XVI век. При входе гости оказываются в просторной гостиной с кирпичным полом и толстыми белыми стенами. Номера оформлены в светлых тонах с большим количеством изысканного текстиля, элегантно дополняющего интерьер.

Одна из особенностей отеля – наличие большого количества общественных зон, идеально подходящих для наслаждения тишиной и зеленью в самом центре Санто-Доминго.

Гостей Casa Antillana (Антильский дом) ждут утонченность и уют в стиле традиционных антильских владений.

КЛАССИЧЕСКАЯ ИЗЫСКАННОСТЬ В ОТЕЛЕ TORTUGA BAY

Окунуться в классическую пляжную атмосферу можно, отправившись в бутик-отель Tortuga Bay в Пунта-Кане, который входит в группу Puntaсana Resort & Club. Тут каждому гостю гарантировано индивидуальное обслуживание на самом высоком уровне и ощущение избранности.

Стильный отель, расположенный на белоснежном 8-километровом пляже с кокосовыми пальмами и бирюзовой водой, был спроектирован знаменитым дизайнером Оскаром де ла Рентой и отвечает всем запросам самых взыскательных гостей. Они по достоинству оценивают результат работы дизайнера, индивидуальность которого ощущается в каждой детали.  Что касается номеров, то все имеют свой неповторимый стиль.

Гости любят посещать расположенные рядом с отелем поля для гольфа авторства Тома Фацио и Пи.Би. Дайя, рестораны с несколькими бриллиантами ААА, площадки для большого тенниса, элитный Six Senses Spa и экологический заказник Ojos Indigenas.


УЕДИНЕНИЕ В ОТЕЛЕ PARAÍSO CAÑO HONDO

В отеле Paraíso Caño Hondo , уединенном эко-курорте в самом центре национального парка Лос-Айтисес, на реке Каньо-Ондо, на полуострове Самана, вас ждет незабываемый отдых, наполненный яркими и великолепными моментами любования природой.

Отель расположен в одном из самых прохладных мест в стране, всего в 2,5 часах езды от аэропорта Пунта-Каны.

Для гостей: множество террас, естественных бассейнов и многоуровневых водопадов, окружающих весь отель. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на залив Самана и Национальный парк Лос-Айтисес.

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По материалам: atorus.ru

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