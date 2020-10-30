Дженнифер Лопес рассказала, как выбивала роль в "Свадебном переполохе"

Влада Некрасова

. Актриса и певица Дженнифер Лопес в беседе с продюсером Элейн Голдсмит-Томас для издания Variety рассказала, как сражалась за главную роль в романтической комедии "Свадебный переполох" (2001).

По словам актрисы, из-за участия в предыдущих лентах (Лопес преимущественно играла в драмах и триллерах) получить роль в легком и веселом фильме ей было непросто.





"Мне пришлось вырываться из своего амплуа и убеждать режиссера утвердить меня на главную роль в первый для меня романтической комедии "Свадебном переполохе", – подчеркнула Дженнифер Лопес.

Актриса также рассказала, что запросила у Адама Шенкмана высокий гонорар (сумму Лопес не уточнила), на который режиссер не сразу согласился: "Но потом он все-таки передумал и заявил: "Дайте ей все, что она хочет".





"Я – латиноамериканка. Поэтому для меня было важно, чтобы кто-то из женщин моего происхождения мог достойно зарабатывать в этой отрасли. Это было большим делом", – уточнила Лопес.

Она также вспомнила Джулию Робертс, которая годом ранее получила 20 миллионов за главную роль в фильме Стивена Содерберга "Эрин Брокович". Дженнифер Лопес считает, что все это позволило женщинам в кинематографе получать такие же высокие гонорары, как и мужчины.

Комедия "Свадебный переполох" имела коммерческий успех после выхода в прокат. При бюджете в 35 миллионов долларов лента с Дженнифер Лопес и Мэттью Макконахи в главных ролях заработала почти 95 миллионов.