Египет просит Россию вернуть чартеры в Шарм-эль-Шейх и Хургаду

Влада Некрасова

Россия и Египет обсудили торгово-экономическое сотрудничество. 29 октября в Москве с официальным визитом побывал глава МИД Египта Самех Шукри. Египетская сторона снова подняла вопрос о запуске российских чартеров на курорты Красного моря.

ЕГИПЕТ СНОВА ПОДНЯЛ ВОПРОС О ЧАРТЕРАХ ИЗ РОССИИ

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри провел в Москве серию встреч. По информации пресс-службы МИД Египта, это были переговоры с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым, главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

По сообщению Минпромторга, стороны обсудили большой круг вопросов по взаимной торговле, включая возможность поставок российской вакцины в Египет. Также достигнута договоренность о проведении до конца 2020 г. в Москве очередного, 13 заседания Совместной Российско-Египетской по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Денис Мантуров и Самех Шукри на встрече в Москве 29 октября. Фото: Twitter МИД Египта

В официальном сообщении российского ведомства нет упоминания о том, что г-н Шукри на встрече с г-ном Мантуровым поднял вопрос о возобновлении российских рейсов в курортные города на Красном море.

Однако в интервью египетским СМИ пресс-секретарь МИД Египта Ахмед Хафеза сообщил, что Самех Шукри на встречах с российской стороной подчеркнул стремление Египта возобновить чартерные рейсы из России, отметив, что египетские аэропорты принимают самые строгие меры безопасности.

Каким был ответ российской стороны на это обращение Шукри – неизвестно. «МИД работает над возобновлением чартерных рейсов на египетские курорты Красного моря», - только это сообщили в МИД РФ прессе 30 октября.

Тем не менее, тема возвращения российских чартеров стала одной из главных в комментариях египетской прессы по итогам визита главы МИД в Москву.

Напомним, РФ и Египет возобновили авиасообщение между столицами с 3 сентября. Регулярное и чартерное авиасообщение в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх приостановлено с ноября 2015 года из-за теракта на борту российского лайнера в небе над Южным Синаем.

ЗИМА 2020/21 ГГ. БУДЕТ НЕПРОСТОЙ ДЛЯ ЕГИПЕТСКОГО ТУРИЗМА

Начало зимнего сезона египетский туризм встречает в отсутствии основных въездных рынков – немецкого и британского. В основном, на курортах Египта отдыхают туристы из стран Восточной Европы, в том числе, из Украины и Белоруссии.

В попытке увеличить туристический поток власти Египта продлили до 30 апреля 2021 года действие бесплатной визы для прибывающих на прямых туристических рейсах в три курортные провинции (Хургада, Южный Синай и Матрух), а также льготные условия для иностранных авиаперевозчиков. Вопрос восстановления международного авиасообщения является для Египта ключевым: 94% туристов прибывают по воздуху.

По оценкам экспертов, туристической отрасли Египта потребуется 3-4 года, чтобы достичь уровня 2019 года. В прошлом году страна приняла порядка 13 млн иностранных гостей, доходы от туризма составили 13 млрд долл. С момента перезапуска иностранного туризма (15 июля) по состоянию на конец сентября страну посетило около 300 тыс. иностранцев.