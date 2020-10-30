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Ереван пообещал внимательно изучить подходы Ирана по карабахской проблеме

Ереван пообещал внимательно изучить подходы Ирана по карабахской проблеме
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на встрече с замглавы иранского МИД Аббасом Аракчи пообещал, что Ереван внимательно изучит подходы Тегерана по карабахскому вопросу, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.

Встреча состоялась в четверг вечером в армянской столице.

"Аракчи рассказал о подходах своей страны в вопросе преодоления создавшейся ситуации и установления режима прекращения огня (в Карабахе - ред.). В этой связи министр иностранных дел Армении отметил, что подходы Ирана по нагорно-карабахской проблеме будут обстоятельно изучены", - говорится в сообщении на странице МИД Армении.

Отмечается, что на встрече была выражена обоюдная обеспокоенность переправкой в регион международных террористов с Ближнего Востока.

"Мнацаканян подчеркнул, что Армения понимает чувствительность Ирана в вопросе новых угроз региональной безопасности, и отметил важную роль этой страны в деле сохранения мира и стабильности в регионе", - заявили в пресс-службе.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.

# В мире
По материалам: ria.ru

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