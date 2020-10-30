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Евродепутат назвал миграционную политику ЕС провалом

Евродепутат назвал миграционную политику ЕС провалом
Евродепутат от французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани назвал провальной европейскую миграционную политику, отметив необходимость ее пересмотра и усиления контроля за французскими границами.

"То, что сейчас происходит во Франции – это провал европейской миграционной политики и успех стран, которые ее отвергают. Я отмечу, что например, в Польше, Словакии, Венгрии нет терактов", - сказал РИА Новости Мариани, комментируя произошедшие в последние недели атаки во Франции - в Ницце и коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Париже.


"Сегодня повторение терактов стало как будто бы очевидностью. Подъем исламизма все сильнее и сильнее. И этот подъем исламизма связан с миграцией. Когда (глава партии "Национальное объединение" - ред.) Марин Ле Пен говорила об этом десять лет назад, все полагали, что это неправда, что это расизм и так далее. Сегодня все признают, что есть подъем исламизма, только не делают никаких выводов", - продолжил он.

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По словам политика, сегодня звучат красивые заявления, однако в реальности решительных действий нет. "На европейском уровне – и Франция продолжает эту европейскую политику – продолжается пропуск огромного количества людей в Европу. Я напомню, что виновный в теракте в Ницце – гражданин Туниса, который прибыл во Францию нелегально несколько недель назад. И получается, что мы затоплены, но мы не закрываем кран", - отметил евродепутат.


ООН по делам беженцев – ред.), 40% людей, которые пересекают Средиземное море – это выходцы из Марокко, Алжира и Туниса. То есть люди, которые не имеют отношения к войне. Как вы знаете, нет никаких войн в Марокко, Алжире и Тунисе", - сказал Мариани.
# В мире
По материалам: ria.ru

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