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Евросоюз недоволен политикой Турции и поведением Эрдоганом

Евросоюз недоволен политикой Турции и поведением Эрдоганом

Саммит государств Евросоюза осудил агрессивную риторику Турции в адрес государств ЕС. Глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что дальнейшие действия в отношении Турции лидеры ЕС обсудят на плановом саммите в декабре.

Лидеры ЕС выразили негативное отношение по поводу действий Турции в Восточном Средиземноморье и агрессивную риторику в адрес государств Союза.

«Мы обсудили Турцию сегодня. Мы выразили свою решимость заставить Анкару нас уважать. Турция пока не выбрала позитивный путь в отношениях с ЕС. Мы осуждаем последние односторонние действия Турции в Восточном Средиземноморье, провокации и агрессивную риторику в адрес стран ЕС, которая абсолютно неприемлема», — заявил в четверг вечером глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС, состоявшегося в формате видеоконференции.

Он подчеркнул, что дальнейшие действия в отношении Турции лидеры ЕС обсудят на плановом саммите в декабре.

После теракта 16 октября в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин, когда 18-летний исламист на почве религиозной вражды убил школьного учителя истории и географии, между Турцией и Францией возник новый дипломатический скандал, который значительно усилил напряженность между этими странами по Ливии, где они поддерживают разные стороны конфликта.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил 24 октября с утверждением, что президент Франции Эмманюэль Макрон «нуждается в лечении психических расстройств». Таким образом турецкий лидер отреагировал на обещание президента Франции развернуть «активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций».

Эрдоган также выразил мнение, что французский президент демонстрирует «неподобающее отношение к миллионам жителей своей страны, которые исповедуют иную религию». Он также назвал «проявлением исламофобии» обыски в мечетях в Берлине и призвал «помнить, что каждое подобное проявление враждебности к исламу также является проявлением враждебности к Турции». По версии Эрдогана, «подобные правонарушения в отношении мусульман являются свидетельством перехода европейского фашизма на новый уровень».

25 октября Париж объявил об отзыве своего посла из Турции.

После заявлений Эрдогана исламские террористы активизировали нападения на людей.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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