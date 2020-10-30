Евросоюз недоволен политикой Турции и поведением Эрдоганом
Саммит государств Евросоюза осудил агрессивную риторику Турции в адрес государств ЕС. Глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что дальнейшие действия в отношении Турции лидеры ЕС обсудят на плановом саммите в декабре.
Лидеры ЕС выразили негативное отношение по поводу действий Турции в Восточном Средиземноморье и агрессивную риторику в адрес государств Союза.
Он подчеркнул, что дальнейшие действия в отношении Турции лидеры ЕС обсудят на плановом саммите в декабре.
После теракта 16 октября в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин, когда 18-летний исламист на почве религиозной вражды убил школьного учителя истории и географии, между Турцией и Францией возник новый дипломатический скандал, который значительно усилил напряженность между этими странами по Ливии, где они поддерживают разные стороны конфликта.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил 24 октября с утверждением, что президент Франции Эмманюэль Макрон «нуждается в лечении психических расстройств». Таким образом турецкий лидер отреагировал на обещание президента Франции развернуть «активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций».
Эрдоган также выразил мнение, что французский президент демонстрирует «неподобающее отношение к миллионам жителей своей страны, которые исповедуют иную религию». Он также назвал «проявлением исламофобии» обыски в мечетях в Берлине и призвал «помнить, что каждое подобное проявление враждебности к исламу также является проявлением враждебности к Турции». По версии Эрдогана, «подобные правонарушения в отношении мусульман являются свидетельством перехода европейского фашизма на новый уровень».
25 октября Париж объявил об отзыве своего посла из Турции.
После заявлений Эрдогана исламские террористы активизировали нападения на людей.