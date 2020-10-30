Франция предложила Греции и Турции помощь после землетрясения

Анастасия Иванова

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил солидарность с народами Греции и Турции после землетрясения и заявил о готовности оказать помощь.





"Сильное землетрясение обрушилось на Турцию и несколько греческих островов в Эгейском море. Полная солидарность с греческим и турецким населением. Мы на их стороне и готовы мобилизоваться, чтобы помочь им", - написал Ле Дриан на своей странице в Twitter.

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Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции днем в пятницу, эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, обрушилась часть церкви, легкие ранения получили четыре человека. По данным посольства РФ в Анкаре, информации о россиянах, пострадавших при землетрясении в Измире, пока нет, не поступало никаких обращений.

Число погибших при землетрясении в Турции на данный момент составляет шесть, ранены более 200. В Греции, по последним данным, ранения получили четыре человека.