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Геннадий Тартаковский снимет для HBO мультфильм про единорогов

Геннадий Тартаковский снимет для HBO мультфильм про единорогов
. Американский режиссер Геннадий Тартаковский ("Лаборатория Декстера", "Самурай Джек", "Монстры на каникулах") снимет для HBO и Cartoon Network анимационный сериал "Единорог: Вечные воины" (“Unicorn: Warriors Eternal"), сообщает Deadline.

В основе проекта мифы и легенды о сверхъестественном со всего света.

В мультфильме от зловещей силы защищает мир команда древних героев. Когда-то все воины были единорогами, но после грубого пробуждения оказались в телах подростков. О своем прошлом они забыли, и сил у них теперь значительно меньше. Им приходится одновременно переживать подростковый кризис и спасать мир от гибели.


"Лаборатория Декстера" – первый оригинальный проект у CartoonNetwork, с которого началось наше плодотворное творческое сотрудничество. Сегодня для меня большая честь делать мультфильм и для Сartoon Network, и для HBO Max. Уверен, что "Единорог: Вечные воины" получится невероятно крутым, и мне уже хочется, чтобы люди как можно скорее его увидели", — рассказал сам режиссер.


Дата предполагаемой премьеры пока не сообщается.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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