Гороскоп на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года

Вадим Карасев

Начинается последний месяц осени. Астрологи рассказали, какой будет первая неделя ноября для представителей каждого Знака Зодиака. Старайтесь следовать советам экспертов, чтобы не заблудиться на пути к цели.

Если вы с первых часов понедельника почувствуете , что удача от вас отвернулась, попробуйте воспользоваться мощным заговором от проблем и невезения. Со 2 по 8 число звезды обещают быть благоприятными, позитивными и чуткими ко всем Знакам Зодиака.

Овен





У Овнов основной сферой на этой неделе станет работа. Ночные светила дадут им много сил и обострят интуицию. Можно браться за новые дела, менять должность, искать новое место работы, новые источники дохода. Можно также продавать и покупать вещи или заниматься благотворительностью. В сложных случаях людям этого Знака стоит обратиться за помощью к камням, привлекающим деньги.

За эти семь дней Овны могут успеть больше, чем за всю осень. Эти люди наполнятся энергией, силами, мотивацией. В любовной сфере их тоже ждут победы, но пока что не такие яркие и не такие значимые. Важно, чтобы работа и любовь не пересекались: для всего нужно свое время.

Телец





У Тельцов в первые пару дней могут случаться небольшие срывы планов, но не нужно в любом препятствии видеть начало черной полосы. Сильный ритуал на исполнение задуманного поможет избавиться от неудач. Важно вести дела осторожно, без фанатизма, агрессии и хитрости. Первая неделя ноября будет очень удачной для спокойной и монотонной работы.

Также на этой неделе можно решать юридические проблемы, подписывать важные бумаги, совершать сделки, заключать договоры. Можно покупать или чинить автомобиль, отправляться в дальнюю дорогу. Очень повезет всем, кто на этой неделе решит путешествовать. Самое главное — не забывать об осторожности и всегда смотреть в оба.

Близнецы





Начинается благоприятный период для любви, романтики и приключений. Близнецы станут более успешными в амурной сфере. Они могут найти вторую половинку, начать новые отношения или остановиться на мимолетных романах. В любом случае Близнецы будут получать больше внимания со стороны противоположного пола.

В общении с близкими и родственниками Близнецам пригодится вся их эмпатия. Возможно, кому-то понадобится поддержка. Самое главное — помогать, но не брать на себя чужую ответственность. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о пяти главных причинах того, почему нельзя решать чужие проблемы.

Рак





У Раков ожидается крайне успешный период для творческой работы. Можно начинать новые проекты, продвигать неординарные идеи. Также полезно будет трудиться над старыми незавершенными делами, которые были отложены на потом. Сейчас наступает то самое время, когда нужно действовать, пока звезды на вашей стороне.

Возможно, Раков подкараулит плохое настроение и нежелание идти вперед. Когда ничто не радует, на помощь придут пять отличных способов пробудить интерес к жизни. На выходных обязательно нужно сменить обстановку и отдохнуть непривычным, особенным образом. Не стоит сидеть в субботу и воскресенье дома — можно прогуляться или пройтись по магазинам.

Лев





На этой неделе многие одинокие Львы смогут найти вторую половинку либо закрутить небольшой мимолетный роман. Важно, чтобы это были отношения не с коллегой: ничто не должно отвлекать от дел. Лучшие заговоры, талисманы и обряды на любовь помогут найти того, кто станет самым близким и дорогим человеком.

2, 3 и 4 число — самые благоприятные дни недели, когда можно и нужно заниматься делами по дому, не оставляя ничего на потом. Начать неделю можно с генеральной уборки или с перестановки мебели. Также астрологи советуют отказаться от старых ненужных вещей, очистить информационное пространство, избавляясь от лишнего мусора в социальных сетях и почте.

Дева





У Дев начинается очень благоприятный период для общения с родственниками и второй половинкой. Нужно как можно больше времени проводить рядом с близкими людьми. Можно чаще встречаться с друзьями и протягивать им руку помощи. Очень важно поддерживать всех, кто дорог, чтобы в будущем это вернулось большой удачей.

Одиноким Девам Вселенная уже сейчас поможет найти вторую половинку. Если знакомств и возможностей будет слишком много, лучше довериться интуиции. Также полезно будет пользоваться таблицей совместимости по Знаку Зодиака. Общность мысли пригодится Девам не только в любовных делах, но и на рабочем месте: там пора поискать союзников.

Весы





Начало последнего месяца осени — это волшебное время для Весов. Оно словно создано для них. Весы могут заниматься всем, чем пожелает их душа. Можно с головой уйти в бизнес и работу либо взять отпуск и пообщаться с близкими. Если захочется заняться своими делами в уединении, можно сделать и это. Нужно приниматься за то, что приносит радость.

В начале ноября очень важно следовать правилам счастливой жизни. Астрологи рекомендуют следить за здоровьем и чаще бывать на свежем воздухе. Это очень важно для поддержания энергетики. Можно заниматься любимыми делами и путешествовать. Если придется принимать важные решения, они должны быть взвешенными.

Скорпион





Скорпионы получат в подарок от звезд и планет много удачи, а также мощную интуицию. Словом, эти люди будут во всеоружии и в полной готовности покорять новые высоты, добиваться больших успехов в любых сферах жизни. Эксперты советуют не рисковать, осторожно выбирая направление движения. Не нужно начинать ничего нового — стоит сфокусироваться на самых актуальных делах и проблемах.

Начать неделю можно с уборки по правилам фэн-шуй. Нужно предпринять все возможное, чтобы дома поддерживалась благоприятная обстановка. Это поможет быстрее восстанавливать силы. Неделя идеально подходит и для приема гостей. Можно приглашать родственников или друзей. Проводя уютные вечера вместе, Скорпионы быстрее восстановят силы после трудного рабочего дня.

Стрелец





Звезды и планеты в идеальном положении для Стрельцов. Ночные светила помогут в самоанализе, в решении текущих вопросов и проблем, планировании дел, а также в оценке того, что может происходить в будущем. А еще в этом поможет простое гадание на бумаге. Стрельцов ждут большие успехи и много позитивных эмоций.

Лишь в самом конце недели позитивная энергия звезд пойдет на спад, поэтому в пятницу лучше заняться только важными делами, а на выходных посвятить время любви. Вполне возможно, что кому-то из близких людей понадобится помощь. Большое внимание стоит уделить своей внешности, особенно Стрельцам, которые находятся в поисках партнера.

Козерог





Козерогам стоит поменьше общаться с представителями хитрых Знаков Зодиака. Лучше быть собой, следуя привычным правилам и принципам. Нужно быть самостоятельными, ответственными и готовыми к любым переменам. Астрологи считают, что на этой неделе звезды приятно удивят Козерогов.

При этом не стоит выдавать желаемое за действительное. Эксперты советуют оставаться реалистами. Скромность и осторожность украсят Козерогов. Не исключено, что жизнь повернет в новое русло. Нужно сохранять жизнелюбие, тщательнее продумывать планы и не паниковать, если что-то пойдет не так.

Водолей





Избавиться от проблем и достичь благополучия Водолеям помогут слова-пароли, а также уверенность в себе. Один из самых полезных жизненных навыков в начале ноября — умение забыть все плохое. Нужно давать второй шанс не только окружающим, но и себе. Не бывает проблем, которые невозможно решить, и не бывает непоправимых последствий ошибок.

В начале недели стоит остерегаться ненадежных людей. Они могут пойти на предательство и обман ради личной выгоды. В пятницу, субботу и воскресенье астрологи советуют стремиться к балансу между отдыхом и работой. Это очень важно, потому что в конце недели нельзя переутомляться. Сильная усталость лишит Водолеев энергетического равновесия.

Рыбы





Уже с утра понедельника Рыб будут ожидать большие успехи. В среду потоки оптимистичной и позитивной энергетики достигнут максимума: Рыбам стоит планировать на этот день ответственные дела и важные встречи. А с четверга все пойдет на спад. Завершить рабочую неделю нужно так, чтобы не осталось незаконченных дел. Возможно, придется потратить много денег, так что Рыбам лучше воспользоваться заговором на удачную покупку.

В субботу и воскресенье Рыб ожидает удача в любовной сфере. Можно посвятить время второй половинке, переводить отношения или роман на новый уровень. Также на выходных Рыб ожидают судьбоносные встречи. Можно и даже нужно прислушиваться ко всему, что говорят окружающие.