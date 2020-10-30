Плюсы аренды 1С в облаке

Роман Иванов

В современных бизнес-реалиях уже необязательно вкладывать большие средства для автоматизации учёта процессов предприятия. Работать в наиболее популярных системах учёта 1С можно в удалённом формате, арендуя облачное пространство (SaaS) для своей корпоративной системы или вместе с необходимой конфигурацией.

Когда нужен облачный сервис 1С

Узнайте больше - https://www.assino.ru/resheniya/saas/

Одна из первостепенных причин для переноса своей корпоративной учетной системы 1С в облако или полноценной аренды программы с выходом через Интернет – это, конечно, экономия.

Аренда облачной версии 1С существенно экономит расходы компании и освобождает от необходимости:

обслуживания серверов;

покупки подписки ИТС;

приобретения дополнительных лицензий;

покупки «рабочих мест» в случае смены пользователей;

внедрения нужных конфигураций 1С плюс к установленной;

содержания штатного системного администратора;

технической поддержки системы.

К перечисленным пунктам экономии можно добавить саму стоимость аренды, которая также ниже стоимость программной коробки 1С.

Ещё одним важным нюансом, влияющим на решение воспользоваться установочной версией конфигураций 1С, является безопасность.

Внедряя учетную систему в офисе, вся ответственность за сохранение конфиденциальных данных ложится на собственника. Информация, хранящаяся на корпоративном компьютере или сервере, постоянно подвергается опасности быть утерянной в следствии вмешательства злоумышленников, атаки хакеров, возгорания или неосторожности сотрудников.

IT-компании, предоставляющие услуги SaaS, гарантируют сохранность данных клиентов за счет мощных серверов, расположенных в надежных дата-центрах уровня TIER 3. К тому же вся информация храниться в выделенной и зашифрованной форме и подвергается регулярному резервному копированию.

Удалённая работа 24/7 – третий значимый момент, когда компании нужен облачный сервис 1С.

Это особенно актуально стало в 2020-м году, когда вся планета попала в условия пандемии, и многие предприятия даже без особых требований переходят в режим удалённой работы.

1С в облаке в разрезе дистанционной работы пользователей имеет ряд преимуществ:

не требуется установка программы на каждое отельное устройство (доступ можно настроить из браузера, удаленного рабочего стола, приложения от фирмы-арендатора, тонкого клиента – специального сервиса 1С);

для выхода в программу подходит любое устройство: стационарный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон;

работать в облачном 1С можно из любой точки Земли и в любое удобное время.

Какие конфигурации 1С доступны в облаке

Количество сервисов и конфигураций 1С в облачной версии зависит от конкретной компании-арендатора. Но чаще всего число доступных систем не имеет большого значения, так как все они и не нужны, а основной состав наиболее востребованных программ всегда в ассортименте 1С-франчайзи.

Так, компания assino предлагает разместить базы данных клиента в следующих конфигурациях по выбору клиента:

1С:Комплексная автоматизация

1С:Зарплата и управление персоналом

1С:Бухгалтерия

1С:Управление небольшой фирмой

1С:Управление торговлей

1С:CRM КОРП

1С:Кадровое агентство

1С:Розница

1С:ERP Управление предприятием

Ваша любая конфигурация 1С.

Также нужно учитывать, что, приобретая «коробку» пользователь получает одну программу, которую необходимо внедрить и постоянно обновлять. В облачном 1С нет таких ограничений. Даже сделав выбор на какой-то одной конфигурации при ее аренде, вы всегда можете через личный кабинет добавить необходимую учетную систему, ориентируясь на актуальные потребности компании. Для подключения доступны как типовые конфигурации 1С, так и отраслевые решения для бизнеса разных направлений и масштаба.