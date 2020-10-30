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Япония: Размещенные Россией на Курилах танки затруднят десантирование

Япония: Размещенные Россией на Курилах танки затруднят десантирование

Россия развертывает на северных островах (принадлежащие РФ Южные Курилы) модернизированные танки Т72Б3, способные топить малые боевые корабли. Они серьезно затруднят десантирование противника на острова, учитывая, что на Кунашире и Итурупе размещаются также противокорабельные российские комплексы «Бал» и «Бастион». Об этом пишут японские СМИ.

«Российское Министерство обороны объявило о размещении на Курилах, в том числе на островах Южно-Курильской гряды новых модернизированных основных боевых танков типа Т72В3. Они войдут в состав 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии, расквартированной на Кунашире и Итурупе. Танки типа Т72Б3 являются глубоко модернизированной версией танков Т72», — сообщает крупнейшая японская газета Yomiuri Shimbun.

Она отмечает, что программа развертывания новых танков на Курилах завершится в течение года, максимум двух лет. Точные места их размещения не раскрываются. Эти танки способны топить в прибрежной акватории малые боевые суда. Российские военные эксперты указывают, что благодаря танкам Т72Б3 серьезно повысится защищенность российской береговой линии против возможных десантных операций противника.

«Российская армия в настоящее время усиливает оборонный потенциал «северных территорий, — говорится в статье. — Береговую оборону Курильских островов осуществляют два дивизиона 720-й ракетной бригады Тихоокеанского флота. Дивизион противокорабельных ракетных комплексов (ПКРК) «Бастион» развернут на Итурупе, а дивизион ПКРК «Бал» — на Кунашире.

Как сообщало ИА Newstes, первые танки Т-72Б3 для обороны Курильских островов поступили на вооружение уже летом этого года. В Минобороны планируют, что полное перевооружение и освоение новой техники личным составом займет один-два года. По данным пресс-службы Восточного военного округа, за оборону Сахалина и Курильских островов отвечает 68-й армейский корпус, штаб которого расположен в Южно-Сахалинске. Непосредственно на Курилах размещаются части 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии, в состав которой входит отдельный танковый батальон. Кроме того, танковые подразделения есть в составе пулеметно-артиллерийских полков.

Напомним: новый японский премьер Ёсихидэ Суга в своей программной речи пообещал поставить точку в решении «территориальной проблемы» с Россией. Он заявил, что Токио нацелен на всестороннее развитие японско-российских отношений, в том числе в вопросе заключения мирного договора, с использованием в этом вопросе искреннего обмена мнениями с Москвой.

Напомним, ранее новый генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като заявил, что Япония «обладает полным суверенитетом над северными территориями».

Япония оспаривает принадлежность российский Южно-Курильских остров — Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Россия неоднократно подчеркивала, что ее суверенитет над этими островами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению. Как заявил в мае 2019 года глава МИД РФ Сергей Лавров, рассмотрение вопроса о пограничном размежевании возможно только после подписания мирного соглашения.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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