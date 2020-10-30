Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле

Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле

Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле
Экипаж Международной космической станции (МКС) предположил, что трещина в российском модуле "Звезда", ставшая причиной утечки воздуха, появилась из-за "удара с внешней стороны", следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.

Космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалисту подмосковного центра управления полетами, что у экипажа родилась идея появления "выпуклой внутрь" трещины в промежуточной камере модуля "Звезда". Он попросил обратить внимание на снимки, где видно, что в центре трещины изменяется цвет.

"Такое ощущение, предположение... удар с внешней стороны", — сказал Рыжиков.

Экипаж предложил осмотреть этот район снаружи во время выхода в открытый космос. Однако специалист центра отметил, что сделать это будет очень трудно, так как придется снимать экранно-вакуумную теплоизоляцию.


Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж по несколько дней изолировался в российском сегменте станции, дважды закрывая люки в модулях МКС для проверки их герметичности.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Ереван пообещал внимательно изучить подходы Ирана по карабахской проблеме
Ереван пообещал внимательно изучить подходы Ирана по карабахской
Кравчук: Киев подготовит план о Донбассу в ближайшую неделю
Кравчук: Киев подготовит план о Донбассу в ближайшую неделю
В музее «Лунариум» проходят интерактивные экскурсии для школьников
В музее «Лунариум» проходят интерактивные экскурсии для школьников
Полнолуние в Хэллоуин: главные опасности 31 октября 2020 года
Полнолуние в Хэллоуин: главные опасности 31 октября 2020 года
Россия надеется на здравый смысл США в отношениях с Москвой после выборов
Россия надеется на здравый смысл США в отношениях с Москвой после
Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле
Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском
США: Армения несет основную тяжесть потерь в карабахском конфликте
США: Армения несет основную тяжесть потерь в карабахском конфликте
Скарлетт Йоханссон вышла замуж за Колина Жоста
Скарлетт Йоханссон вышла замуж за Колина Жоста
Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
Еще одна страна открыла границы для украинцев
Еще одна страна открыла границы для украинцев
В Муромском педколледже открываются новые мастерские по компетенции «Социальная сфера»
В Муромском педколледже открываются новые мастерские по компетенции
Правительство России перераспределит субсидии для помощи в создании 3,6 тыс. новых мест в школах
Правительство России перераспределит субсидии для помощи в создании

Топ на сегодня

У российских инвесторов криптовалюта уже популярнее золота
У российских инвесторов криптовалюта уже популярнее золота
Пушков рассказал, как Зеленский обманул украинцев
Пушков рассказал, как Зеленский обманул украинцев
В МЧС рассказали, как избежать возгорания электросамоката
В МЧС рассказали, как избежать возгорания электросамоката
В Германию возвращаются коронавирусные ограничения. В стране закрывают бары, рестораны и другие заведения
В Германию возвращаются коронавирусные ограничения. В стране
Посол России ответил на заявление США про гиперзвуковые ракеты в Европе
Посол России ответил на заявление США про гиперзвуковые ракеты в

Еще по теме

Экипаж МКС починил туалет в российском сегменте
Утечка воздуха на МКС: космонавтов попросили воспользоваться скотчем
Российские космонавты вышли в открытый космос (ВИДЕО)
На МКС Новый год наступит 15 раз за сутки