Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле

Алексей Вольцев

Экипаж Международной космической станции (МКС) предположил, что трещина в российском модуле "Звезда", ставшая причиной утечки воздуха, появилась из-за "удара с внешней стороны", следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.

Космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалисту подмосковного центра управления полетами, что у экипажа родилась идея появления "выпуклой внутрь" трещины в промежуточной камере модуля "Звезда". Он попросил обратить внимание на снимки, где видно, что в центре трещины изменяется цвет.

"Такое ощущение, предположение... удар с внешней стороны", — сказал Рыжиков.

Экипаж предложил осмотреть этот район снаружи во время выхода в открытый космос. Однако специалист центра отметил, что сделать это будет очень трудно, так как придется снимать экранно-вакуумную теплоизоляцию.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж по несколько дней изолировался в российском сегменте станции, дважды закрывая люки в модулях МКС для проверки их герметичности.