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Экс-премьер Малайзии заявил о праве мусульман убить миллионы французов

Экс-премьер Малайзии заявил о праве мусульман убить миллионы французов

Бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что мусульмане имеют право убить миллионы французов из-за колониального прошлого. Он упомянул об этом в ветке Twitter, где комментировал события во Франции.

Мохамад заявил, что убийство французского учителя выходцем из Чечни – не то действие, которое он мог бы одобрить как мусульманин. Однако свобода слова, по его словам, не должна распространяться на оскорбления в адрес других людей.

"Мы часто копируем Запад. Мы одеваемся, как они, мы перенимаем их политическую систему, даже некоторые странные практики. Но у нас свои ценности, варьирующиеся в зависимости от расы или религии, которые мы должны поддерживать", – написал он.

По мнению политика, западные люди больше не придерживаются норм своей религии – они остались христианами только на словах, и это их право. Однако они также не проявляют уважения к чужим ценностям, пишет Мохамад, а Макрон повел себя "очень примитивно", обвинив ислам и мусульман в теракте.

"Независимо от исповедуемой религии, разгневанные люди убивают. Французы за свою историю убили миллионы людей. Многие были мусульманами. Мусульмане имеют право злиться и убить миллионы французов за резню, которую те устроили в прошлом", – уверен малайзийский экс-премьер.

Twitter удалил этот твит, как нарушающий правила соцсети. Политик далее написал, что мусульмане в целом отказались от принципа "око за око", а французам посоветовал научиться уважать чувства других людей.

"Поскольку вы обвинили всех мусульман и их религию в том, что сделал один разгневанный человек, мусульмане имеют право наказать французов. Бойкот не может компенсировать проступки, которые французы совершали все эти годы", – заключил он.

Махатхир Мохамад возглавлял правительство Малайзии с 1981 по 2003 годы. В 2018 году он вернулся на этот пост, но в начале 2020-го ушел в отставку. 95-летний политик известен своими неоднозначными взглядами – так, он заявлял, что теракты 11 сентября были организованы правительством США, обвинял евреев в заговоре по обрушению национальной валюты Малайзии, утверждал, что именно они тайно правят миром.

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По материалам: uposters.ru

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