Эксперт рассказал об общественном контроле на выборах в США

Влада Некрасова

На выборах в США обеспечение воли избирателей не является приоритетом, отсутствует общественный контроль за некоторыми формами голосования, что принципиально отличается от российского подхода, заявила исполнительный директор Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), член Общественной палаты РФ Алена Булгакова.

Экспертное сообщество ассоциации НОМ внимательно наблюдает за ситуацией в штатах с начала кампании к президентским выборам, намеченным на 3 ноября, сообщила Булгакова.

"Те факты, о которых нам известно, и та ситуация, которая происходит, позволяет нам констатировать, что в стране - "оплоте демократии", как принято считать, обеспечение воли избирателей приоритетом не является. И это факт, которые подтвержден практикой и конкретными силами со стороны основных политических акторов", - сказала она в ходе круглого стола "Выборы президента в США: фальсификация и нарушение прав граждан или демократия и свобода слова?".

Булгакова обратила внимание на отсутствие общественного контроля за некоторыми формами голосования в США.