Эксперт рассказал об общественном контроле на выборах в США
Экспертное сообщество ассоциации НОМ внимательно наблюдает за ситуацией в штатах с начала кампании к президентским выборам, намеченным на 3 ноября, сообщила Булгакова.
"Те факты, о которых нам известно, и та ситуация, которая происходит, позволяет нам констатировать, что в стране - "оплоте демократии", как принято считать, обеспечение воли избирателей приоритетом не является. И это факт, которые подтвержден практикой и конкретными силами со стороны основных политических акторов", - сказала она в ходе круглого стола "Выборы президента в США: фальсификация и нарушение прав граждан или демократия и свобода слова?".
Булгакова обратила внимание на отсутствие общественного контроля за некоторыми формами голосования в США.