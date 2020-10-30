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Эксперт сообщил лучший способ подделать геолокацию на смартфоне

Эксперт сообщил лучший способ подделать геолокацию на смартфоне
. Самая подходящая, удобная и безопасная технология для этого — VPN. Если ей воспользоваться, можно поменять на смартфоне свое местонахождение, вплоть до региона, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.


"VPN позволяет избежать, например, региональных цен, которые отличаются для разных стран (некоторые магазины считают это нарушением правил использования). Особенно эта разница касается цен на авиабилеты и видеоигры, которые порой могут отличаться в несколько раз в зависимости от региона", — отмечает эксперт.

Сервис можно использовать и по-другому – максимально полезно и полностью легально. В частности, шифровать и защищать передаваемые данные, когда вы пользуетесь мобильным банком с публичного Wi-Fi. Пригодится он и в случаях, когда нужно скрыть свой "цифровой след" при серфинге. Находясь в интернете, вы существенно повысите при помощи VPN уровень своей конфиденциальности и безопасности, защитите свои данные от мошенников, рассказал он.


Стоит отметить, что данное приложение никак не способно навредить вашему смартфону – разумеется, если вы пользуетесь проверенным софтом от известных производителей, который высоко оценен и имеет много положительных отзывов. Это позволит максимально сохранить ваши персональные данные и повысить уровень безопасности, указывает Кузьменко.

# Россия
По материалам: ria.ru

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