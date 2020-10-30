Как определить характер человека по его любимым блюдам: 11 верных наблюдений

Вадим Карасев

Наблюдения показывают, что по любимому блюду можно узнать характер человека. Это не даст вам ответов на все вопросы, но поможет существенно продвинуться в понимании его мировоззрения.

Один из самых действенных способов узнать характер человека — посмотреть ему в глаза. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали, как прочитать характер по цвету глаз. Но совсем не обязательно смотреть собеседнику в глаза. Достаточно узнать, что он любит есть больше всего.

Мясо

Люди, которые обожают есть много мяса с различными гарнирами или без, являются агрессивными людьми, которые предпочитают держать всё под своим контролем. В большинстве случаев они оказываются ревнивыми и неуступчивыми. Зато быстро достигают поставленных целей и не пугаются перемен.

Фаст-фуд и полуфабрикаты

Это очень общительные, активные и энергичные люди, с которыми приятно вести разговор. Они являются отличными друзьями и товарищами. На них можно положиться в трудной ситуации. Из минусов можно отметить легкомыслие и отсутствие пунктуальности.

Восточная еда

Суши, роллы, японские супы, рис с соевым соусом — всё это еда тех, которые отлично разбирается в людях. Любителя восточных блюд очень сложно обвести вокруг пальца. Восточную еду любят те, кто умеет диагностировать ложь. Это самостоятельные и очень влюбчивые люди, которые ценят в окружающих неординарность и оригинальность в поступках, стиле, поведении.

Острая еда

Острую пищу предпочитают истинные аккуратисты, люди порядка и правил. Такие личности страдают от перфекционизма и ненавидят, когда кто-то трогает их вещи, встревает в разговор, нарушает планы. Те, кто любит острую еду, за словом в карман не лезут — это красноречивые и очень харизматичные люди, которые всегда в центре внимания.

Сладкое

Десерты в виде пирожных, мороженого, пирогов и тортов с шоколадками обожают интроверты. Наблюдения показывают, что у этих людей очень спокойная и приятная энергетика. С ними можно поговорить по душам, наладить контакт буквально за пару минут. Их минус — они любят приукрашивать правду. Это добрые люди, что часто подтверждается на практике.

Первые блюда

Без первого блюда не может жить ни один сторонник консервативных взглядов. Это стереотипные люди, которые ни за что вам не уступят в споре и будут продолжать гнуть свою линию до самого конца. Еще их отличает высокий уровень ответственности и отзывчивости. Они не оставят в беде близкого человека.

Максимально простая еда

Такие люди предпочитают не тратить время даром, а также всегда находятся в гуще событий. Они не любят тратить время и энергию попусту, так что вы вряд ли увидите их сидящими без дела. Они обладают отличной памятью, умеют сопереживать, и их с легкостью можно назвать наблюдательными.

Очень необычные блюда

Все те, кто предпочитает завтракать, обедать и ужинать блюдами, о которых почти никто не слышал, очень умны. У этих людей высокий интеллект, невероятно мощная интуиция, множество талантов и огромный творческий потенциал. К проблемам эти люди относятся философски, без паники.

Любители рыбы и морепродуктов

Все, кто любит рыбу и морепродукты, являются очень стойкими людьми в ментальном плане. Их крайне непросто вывести из себя. У них редко скачет настроение. Они умеют говорить «нет», а еще крайне последовательны в своих делах. Любители морепродуктов и рыбы редко берутся за два дела одновременно.

Овощи и фрукты

Те, кто постоянно ест свежие овощи и фрукты, являются невероятно креативными людьми. Они предпочитают с головой уходить в работу. У них много увлечений, талантов и, как следствие, источников дохода. Они обожают шопинг, и у них огромное количество друзей.