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Как сейчас отдыхают российские туристы в отелях Стамбула

Как сейчас отдыхают российские туристы в отелях Стамбула

В среду, 28 октября, Стамбул принял первый чартер Coral Travel. Туристы уже разместились в отелях и отдыхают. В отелях Стамбула произошли изменения, связанные с антиковидными ограничениями. Рассмотрим их на примере одного из топовых отелей – Hilton Istanbul Bosphorus 5*.

Корреспондент портала «Вестник АТОР» сейчас находится в Стамбуле в инфотуре, приуроченном к старту чартерной программы туроператора Coral Travel в этот крупнейший турецкий мегаполис.

Мы уже делились впечатлениями об авиаперелете, теперь расскажем об особенностях организации отдыха в отелях. Рассматривать их будем на примере Hilton Istanbul Bosphorus 5*. Купить недельный (7 ночей) тур в этот отель с вылетом в ноябре у Coral Travel можно за 79 096 р. на двоих (включая перелет и питание завтраки).

Напомним, в ассортименте Coral Travel по Стамбулу представлено около 400 отелей самых разных категорий – от бутик-отелей и объектов 3* до 5* Deluxe.


КАК ИЗМЕНИЛСЯ ОТДЫХ В ОТЕЛЯХ СТАМБУЛА

Первое, на что обращаешь внимание в отеле – это маски, увы, неотъемлемый атрибут нынешнего времени. Все сотрудники в отеле соблюдают масочный режим.

Стойки на ресепшене огорожены пластиковыми экранами. При заселении необходимо заполнить анкету, вопросы в которой касаются состояния вашего здоровья (есть ли у вас температура, другие симптомы заболевания).

По всему отелю расположены станции санитарной обработки рук (иногда санитайзеры оформлены очень оригинально), регулярно производится дезинфекция общих зон.

Система «шведский стол» действует, но гости не имеют непосредственного доступа к блюдам – так же, как и на курортах Антальи. Гости отеля выбирают блюда, но подают их сотрудники ресторана.

В ресторанах и других общественных пространствах соблюдается социальная дистанция, всюду нанесена специальная разметка. 

В SPA-центр нужно регистрироваться заранее, в связи с ограничениями на количество посетителей. В номерах - одноразовая посуда из пластика.

«Мы уже отдыхали так этим летом в Анталье, и к такой системе привыкли. Поэтому не ощущаем никакого дискомфорта. Отель роскошный и нас очень все тут радует», – рассказала корреспонденту «Вестника АТОР» туристка из России.


В СТАМБУЛ - НЕ ТОЛЬКО ЗА ЭКСКУРСИЯМИ

По словам представителя Hilton Istanbul Bosphorus 5* Мерве Сечкин, сейчас в отеле не так много туристов из России. В основном здесь отдыхают турки, немцы, гости из ОАЭ, есть туристы из Азербайджана.

Г-жа Сечкин надеется, что спрос будет расти. «Мы уже фиксируем положительную динамику. Туристов из России стало значительно больше», – говорит она.

Интерес туристов к Стамбулу, говорят эксперты, спровоцировала не только ограниченность выбора доступных зарубежных направлений, но и многоплановость Стамбула.

Туристы приезжают сюда не только ради культурно-познавательной и экскурсионной составляющих. Очень многих россиян привлекает в Стамбуле гастрономический туризм – мегаполису есть чем похвастаться в этом отношении (хотя многие местные гурманы из Стамбула часто летают на выходные вкусно поесть в Газиантеп или Мардин в Месопотамии).

Растет и количество тех туристов из РФ, кто приезжают сюда ради шопинга: в условиях тотально закрытых (и, видимо, надолго) европейских направлений, шопинг в Стамбуле становится особенно актуальным для многих россиян.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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