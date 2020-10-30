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Как влюбить в себя Стрельца и удержать его рядом: инструкция от астрологов

Как влюбить в себя Стрельца и удержать его рядом: инструкция от астрологов

Стрельцы — люди с необычным характером. Они обожают ощущение свободы и легкости в отношениях. С ними просто далеко не всем, поэтому перед тем, как начинать с ними отношения, лучше ознакомиться с советами астрологов.


В отношениях с каждым из Знаков есть свои «за и против». Что касается Стрельцов, то с ними любовь всегда будет яркой и эмоциональной, но за это придется платить нервами и переживаниями, ведь с ними порой бывает очень трудно.

Как влюбить в себя Стрельца

Стрелец — это тот самый человек, который должен влюбиться в вас сам, а дальше все пойдет как по маслу. Если он не влюбляется в вас, то нужно действовать крайне осторожно. Стрельцу ни в коем случае нельзя говорить о чувствах, иначе это его отпугнет.

Все должно походить на игру. Нужно получать удовольствие от разговоров с этим человеком, стараться понравиться ему своим умом и юмором, но не делать никаких комплиментов, потому что Стрельцы относятся к ним абсолютно безразлично. Если постоянно говорить Стрельцу, как он красив, то ничего хорошего из этого не выйдет.

С ними нужно вести себя так, словно вы не хотите отношений. В таком случае они вами точно заинтересуются, ведь вы не будете похожи ни на кого другого. С ними стоит действовать только так и никак иначе. Вы просто находитесь рядом, но не форсируете события. Ждите первого шага от Стрельца, а затем действуйте, но крайне осторожно. Не показывайте Стрельцу влюбленности.


Как удержать Стрельца рядом

Ходите на свидания, развлекайтесь, дарите этому человеку радость и будьте собой. Как только он начнет привыкать к вам, сформируется прочная связь. Даже если отношения официально начались, можно слишком сильно не усердствовать с громкими словами и комплиментами.

Стрельцы обожают маленькие сюрпризы и подарки. За это они будут вам очень благодарны. Чтобы удержать Стрельца рядом, придется свыкнуться с той мыслью, что этот человек не может принадлежать никому, кроме себя. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru не советуют ревновать Стрельца, как-то ограничивать его свободу. Как только этот человек почувствует, что его собираются в чем-то ограничить, он сразу перейдет в режим обороны. Даже в длительных отношениях лучше не мешать Стрельцу делать то, что он хочет, иначе он просто уйдет.

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По материалам: dailyhoro.ru

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