Каждый десятый россиянин считает просмотр порно изменой секс-партнеру

Вадим Карасев

9% граждан России считают просмотр фильмов для взрослых изменой партнеру. Об этом выяснилось в ходе исследования, которое провела социальная сеть знакомств Badoo совместно со специалистами из Canopy Insights, сообщает "Афиша Daily".

Как выяснилось, 57% женщин и 82% мужчин смотрели порнографию до того, как лишились девственности.



В то же время более чем половине жителей России внушили в детстве, что мастурбировать стыдно, а почти каждый десятый россиянин считает просмотр порно изменой партнеру.

72% опрошенных называют оргазм обязательной частью заботы о самом себе, как занятия спортом и чистка зубов.

При этом 12% мужчин и 55% женщин как минимум один раз были вынуждены имитировать оргазм в постели с секс-партнером.

Как писал NEWSTES, ранее американские военные выступили в поддержку лобковых волос у женщин.