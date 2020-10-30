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Комплекс инновационного жилья от компании «Родина групп»

Современное жилье должно быть не только комфортным, но реализовано с использованием современных технологий. Автоматические системы контроля климата, учет энергоресурсов, интеллектуальная и креативная инфраструктура.

Все это вы сможете найти в новейшем жилом комплексе от инвестиционно-девелоперского холдинга «Родина групп». Девять жилых домов, построенных по последнему слову техники, все необходимые инфраструктурные объекты в одном месте, живописный вид из окна и минимальная удаленность от столичного мегаполиса.

Уникальный дизайн RDD

Russian Design District (RDD) – это новейший проект от холдинга «Группа Родина», будущее, которое наступил оуже сейчас. Компания создавала свой, без преувеличения, шедевр по средствам интерактивных вебинаров, где в решении всех строительных инфраструктурных вопросов принимали участие известные эксперты.

В новом проекте прекрасно все! Современное жилье, экспериментальные архитектурные решения, последние научные разработки, культурно-спортивные объекты и живописные зоны отдыха. Человек будущего должен жить исключительно в совершенной среде.

Неповторимый проект от Владимира Пирожкова

Если вы увлекаетесь дизайном и архитектурой, то наверняка знаете такого выдающегося человека, как Владимир Пирожков. Окончив Свердловский архитектурный институт, будущий промышленный дизайнер начал свою стремительную карьеру в строительной сфере. Теперь его знают не только в России, но и по всему миру.

Настоящий профессионал принимал активное участие в создание множества известных на всю страну архитектурных объектов, например, сочинский Олимпийский огонь, основной комплекс концерна КамАЗ. Теперь знаменитый дизайнер приложил руку уже к жилищным объектам.

Как показывает практика, за последний год в мире изменилось очень много. Люди вынуждены длительное время находится в практически замкнутой среде. Именно поэтому наличие полноценной инфраструктуры так необходимо жителям современных мегаполисов, которые выбрали своим жильем новый комплекс от инвестиционно-девелоперского холдинга «Родина групп».

Не упускайте свой шанс начать жизнь в полноценном жилом комплексе будущего, возведенного на берегу Десны с учетом всем требований экологической безопасности и развития информационных технологий. Будущее уже наступило, а скомпоновать его сможет только холдинг «Группа Родина».

# Недвижимость

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