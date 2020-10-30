Кравчук: Киев подготовит план о Донбассу в ближайшую неделю

Лидия Мартынова

Глава украинской делегации в контрольной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Киев за неделю подготовит план по достижению мира на юго-востоке страны.

«У наших оппонентов, у России в том числе, возник вопрос, что нужно найти новые подходы, принять и рассмотреть решение о новой системе или, как они сказали, новые шаги, новую пошаговую карту. На следующем заседании, которое состоится, возможно, 11 ноября, мы уже рассмотрим этот пошаговый план действий, как будем действовать во всех сферах жизни в Донбассе», — сказал Кравчук в эфире телеканала «Украина-4».

Он подчеркнул, что украинская сторона не считает Минские договоренности способом разрешения всех вопросов, которые ставит президент страны Владимир Зеленский и Верховная Рада. Однако необходимо искать решения, соответствующие сегодняшним реалиям.

«Мы должны действовать активно, настойчиво и системно, инициируя шаги в рамках тех договоренностей, украинских законодательных актов, которые существуют», — отметил он.

Также Кравчук констатировал, что режим тишины в Донбассе нарушается и, вероятно, подобные инциденты прекратятся не скоро. Ранее он перечислил четыре условия для достижения мира на Донбассе. По словам политика, необходимо принять законы о реинтеграции региона.

20 октября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал пакет законов о переходном периоде после реинтеграции Донбасса. Глава государства уточнил, что среди них будет также закон об амнистии.

Ранее Леонид Кравчук заявлял, что реинтеграция Донбасса должна включать в себя прекращение войны, проведение выборов на «временно оккупированных» территориях, формирование украинской исполнительной власти и экономический пакет законов, «в том числе те, которые создают условия для инвестиций и бизнеса».