Кравчук: Киев подготовит план о Донбассу в ближайшую неделю
Глава украинской делегации в контрольной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Киев за неделю подготовит план по достижению мира на юго-востоке страны.
Он подчеркнул, что украинская сторона не считает Минские договоренности способом разрешения всех вопросов, которые ставит президент страны Владимир Зеленский и Верховная Рада. Однако необходимо искать решения, соответствующие сегодняшним реалиям.
Также Кравчук констатировал, что режим тишины в Донбассе нарушается и, вероятно, подобные инциденты прекратятся не скоро. Ранее он перечислил четыре условия для достижения мира на Донбассе. По словам политика, необходимо принять законы о реинтеграции региона.
20 октября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал пакет законов о переходном периоде после реинтеграции Донбасса. Глава государства уточнил, что среди них будет также закон об амнистии.
Ранее Леонид Кравчук заявлял, что реинтеграция Донбасса должна включать в себя прекращение войны, проведение выборов на «временно оккупированных» территориях, формирование украинской исполнительной власти и экономический пакет законов, «в том числе те, которые создают условия для инвестиций и бизнеса».